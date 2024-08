Allarme di Usa e Cina:  attesi raid letali in Ucraina 

Mosca. Non è solo l’invasione delle truppe ucraine nella regione di Kursk a far sentire vulnerabile la Russia. Gli attacchi dal cielo, con droni e missili, continuano a colpire infrastrutture civili e militari della Federazione, come successo nel porto di Kavkaz, vicino alla Crimea, dove un traghetto con a bordo decine di autocisterne cariche di carburante è stato bombardato ed è colato a picco. Mentre Putin ha accusato gli ucraini di aver cercato di colpire anche la centrale nucleare di Kursk.

Ma in un’Ucraina che si appresta a celebrare, domani, il 33° anniversario dell'indipendenza, crescono i timori di una possibile intensificazione dei bombardamenti russi. L’ambasciata Usa e quella cinese hanno lanciato un avvertimento ai loro connazionali presenti nel Paese perché si tengano pronti a mettersi immediatamente al riparo in caso di allarmi aerei. La sede diplomatica di Pechino non ha specificato la finestra temporale del potenziale pericolo. Ma quella americana ha precisato che l’allerta si riferisce ai «prossimi giorni e per tutto il fine settimana». Nelle ultime ore il sito di tracciamento dei voli Flightradar24 ha registrato un aumento del numero dei sorvoli di aerei da ricognizione della Nato lungo le coste occidentali del Mar Nero, vicino all'Ucraina.

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Donetsk, quello di Mezhevoye, in direzione della cittadina di Pokrovsk, dalla quale centinaia di civili stanno fuggendo.

