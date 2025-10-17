VaiOnline
Il report.
18 ottobre 2025 alle 00:33

Allarme dell’Aci: «Incidenti in aumento» 

Boom di incidenti stradali nella Città Metropolitana nel 2024: sono stati 1029, rispetto agli 893 dell’anno precedente. E aumentano anche i feriti: 1322 contro 1.156. Unica nota positiva il calo degli incidenti fatali: le vittime sono state, 23, cinque in meno rispetto al 2023. Ma per Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club Cagliari che ha stilato il report, c’è poco da esultare. «Il calo del numero di vittime è un segnale incoraggiante, ma non è sufficiente» commenta. «Dobbiamo continuare a promuovere la cultura della sicurezza, ricordando che ogni distrazione o comportamento scorretto può trasformarsi in tragedia. Il rispetto delle regole, l’attenzione e la moderazione della velocità restano le chiavi per salvare vite».

Per questo nel corso dell’anno iniziative per sensibilizzare soprattutto i più giovani. Come “A spasso in sicurezza” progetto ideato dal Compartimento polizia stradale per la Sardegna e condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e che si è concluso con l’evento che ha riunito alla Fiera oltre 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado per una giornata dedicata all’educazione stradale e a una maggiore consapevolezza (particolarmente toccanti le testimonianze dei genitori di Najbe Lavinia Zaher, ventenne che nel 2023 perse la vita insieme ad altri tre ragazzi nel terribile incidente in viale Marconi);

Ma il percorso per la sicurezza stradale si costruisce con la cooperazione tra le istituzioni. Per questo l’Aic Cagliari ha partecipato all’Osservatorio sull'incidentalità stradale convocato dal Prefetto, Giuseppe Castaldo. All'Osservatorio sono affidati, i compiti di monitoraggio costante del numero e delle tipologie di incidenti, la pianificazione coordinata degli interventi delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, il monitoraggio e la misurazione dell'efficacia degli interventi attuati, e la verifica dell'efficacia delle sanzioni inflitte, lo sviluppo di sinergie istituzionali.

Così come prosegue la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, già avviata lo scorso anno sugli autobus del Ctm e confermata per il 2025, per diffondere il messaggio della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

