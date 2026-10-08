Allarme del comitato Sos: professionisti dimezzati nel reparto di Medicina 

Prosegue la battaglia per il diritto alla salute delle zone interne: il comitato Sos Barbagia Mandrolisai chiede il ripristino della funzionalità dell’Unità di Medicina all’ospedale San Camillo di Sorgono. Gli attivisti elogiano il passato della struttura quando «il reparto gestiva i ricoveri ordinari in regime di Day hospital oncologico e internistico». Parlano di un servizio più ampio rispetto a quello odierno «fra turni e consulenze per il Pronto soccorso, un’attività ambulatoriale, con incluse consulenze cardiologiche, angiologiche, l’ambulatorio delle lesioni trofiche».

Da qui l’accento sulle nuove criticità, con le carenze d’organico che compromettono vari servizi. «La struttura - sostiene Sos - dovrebbe includere il direttore e 6 medici, ma sono almeno 8 anni che i medici non vengono sostituiti e attuati i provvedimenti emergenziali per gli ospedali periferici». Il comitato sottolinea l’organico dimezzato e chiede «come mai non sia stato adottato alcun provvedimento per sopperire alla carenza di medici, ridotti a 3 unità, tra cui un oncologo che deve dividere il suo orario col servizio di Dh Oncologico». Rivendica l’importanza del reparto per affrontare le urgenze e la gestione dei ricoveri di bassa e media gravità. Sull’avvio dell’ospedale di comunità dice: «Non dovrebbe essere sostitutivo dell’ospedale per acuti che ha già comportato il dimezzamento dei posti letto in medicina da 20 a 10». C’è anche la richiesta di assumere «medici stranieri necessari così come ottenuto per l’Asl di Oristano e l’ospedale di Isili».

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