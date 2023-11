Allarme dei residenti per il cantiere eterno sotto il ponte sulla 126 

«Una bomba d’acqua e ci ritroveremo le macerie del ponte in paese». O, addirittura, sparse sulla vicina laguna. Gli abitanti di Is Gannaus, e a ben vedere pure della vicinissima Is Urigus che appartiene a San Giovanni Suergiu, sollevano un problema teoricamente di facile soluzione: la necessità di rimuovere i detriti e i grandi sacchi bianchi con le macerie dei lavori di sistemazione effettuati sotto il ponte della statale 126, sul rio Santu Milanu.

I timori

Un cantiere decollato nel febbraio del 2021 e che sta diventando eterno: in quello snodo cruciale della 126 a un certo punto il traffico venne ristretto a una sola carreggiata, e si è perso il conto delle volte che le imprese d’appalto Anas hanno iniziato le opere, poi le hanno sospese, poi le hanno ricominciate. L’ultima ripresa risale ad agosto, per alcune settimane, ma è previsto un nuovo start. Sotto l’infrastruttura, fra ponteggi e materiali vari (legname, ferraglia) ci sono anche secchi, buste, contenitori di plastica e i grandi raccoglitori delle macerie risultanti dalla sistemazione e mesa in sicurezza del ponte. «Sono lì da settimane e basta una pioggia più forte delle altre – accusa Giovannino Lampis, con casa vicino all’ansa del fiume – per ritrovarci i detriti in paese». Per Antonio Scanu, «non è solo una questione di sicurezza per la frazione – dice – ma anche di rispetto ambientale: l’onda di piena del rio san Milano trascinerebbe i detriti per chilometri sino alla laguna di Sant’Antioco o li lascerebbe nelle campagne: pessimo segnale di mancata sensibilità ambientale». L’ipotesi nubifragio, con i rischi connessi, non è aleatoria: «Col cambiamento climatico in corso – analizza Sara Pau, ex presidente del comitato di quartiere Is Gannaus - non possiamo escludere nulla perché abbiamo già visto cosa accade con le bombe d’acqua: per quel fiume avevamo già combattuto varie battaglie quando non si poneva rimedio al proliferare della vegetazione, evidente che serva maggiore attenzione».

L’ambiente

Parla di «situazione assurda» anche Pino Carta, ambientalista dell’associazione Sardegna Pulita: <Felici che ogni tanto le maestranze lavorino, ma così l’area sottostante il ponte non può restare: quei rifiuti sono destinati a finire in mare>. La questione è all’attenzione del Comune di Carbonia: «Solleciteremo – dice l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – perché queste condizioni non sono accettabili: bisogna mantenere alti gli standard di sicurezza ambientale».

