Allarme dei gestori: «La notte si chiuda» 

La lite finita a coltellate nei giorni scorsi, davanti a un locale nel tratto quartese del Poetto, è soltanto l’ultimo di una lunga serie di episodi che in questi ultimi anni hanno caratterizzato la movida nel lungomare.

Tra risse, accoltellamenti e persino un omicidio lo scorso anno, la zona sta diventando sempre più a rischio, tanto che molti giovani, già da qualche tempo, preferiscono andare da altre parti a trascorrere le serate.Il problema non sembra di facile soluzione, nonostante le ordinanze che limitano gli orari in cui fare musica e altri divieti.

«Noi tutti insieme» spiega Gianni Murru titolare de L’Alta Marea e rappresentante dei concessionari del Poetto, «avevamo già deciso di tenere chiuso la notte anche per evitare episodi come questo». Quello che succede fuori dai locali, aggiunge Murru, «lo sappiamo tutti ma non è certo imputabile ai gestori perché avviene all’esterno. Ma resta il fatto che questo tipo di attività attira quel tipo di ambiente. Per questo col sindaco siamo già in linea di cercare di abolire questo tipo di intrattenimento, il fatto è che se ne parla ogni anno ma poi queste cose continuano ad accadere. O si dà un taglio netto a queste attività o altro modo non c’è».

L’estate era già iniziata nel peggiore dei modi con le botte a due ragazze che erano intervenute per difendere un ragazzo preso in giro da alcuni bulli per il suo abbigliamento. E poi ci sono gli schiamazzi, i raduni ad alto tasso alcolico fuori dai locali con contorno di bottiglie di alcolici lasciate nella passeggiata e nel parco giochi per i bambini.L’episodio più grave ad agosto 2023: un giovane di Capoterra era stato accoltellato mortalmente all’alba di una serata trascorsa al Poetto. Il colpevole era stato arrestato.

