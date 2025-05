Allarme degrado, lo sterrato di via Segni invaso dai rifiuti 

Sullo sfondo, non lontano, si intravede il museo Caffettiera, considerato uno dei simboli di Quartucciu. Prima, però, si nota il degrado in cui versa lo sterrato tra via Antonio Segni e il tratto finale di via delle Serre, poco prima dell'incrocio che porta a via Nazionale: letteralmente invaso dai rifiuti. C'è di tutto: bustine con le deiezioni canine, cartacce varie, bottigliette di birra e tanta plastica. Questo grande campo incolto è da molto tempo preda degli incivili.

E, si sa, degrado attira altro degrado. «Non dovrebbe certamente essere così, ma se i maleducati vedono che in uno sterrato ci sono già dei rifiuti abbandonati, non si fanno scrupoli a lasciarne altri», osserva rassegnata Caterina Garau, che vive via Don Minzoni. «Ci vogliono più controlli e sanzioni pesanti, che sono il deterrente principale. Ma occorre anche intensificare le campagne di sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente e per la propria città», aggiunge. Per Gianna Demelas, residente di via Segni, la sensibilizzazione e i controlli potrebbero non bastare. «Finché questo sterrato non verrà riqualificato e non verrà creata una grande area verde attrezzata, come ce ne sono tante qui a Quartucciu, magari dotata di telecamere, ogni altro discorso è inutile», chiosa.

