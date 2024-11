Allarme dazi, Trudeau vola da Trump 

Mar-a-lago. A soli 4 giorni dalla minaccia di nuovi dazi di Donald Trump, e a pochi mesi da nuove elezioni dove rischia grosso, il premier canadese Justin Trudeau si è precipitato a Mar-a-Lago dal presidente eletto. È stato il primo leader del G7 ad incontrare il successore di Joe Biden, forte anche del fatto che il prossimo anno Ottawa erediterà dall'Italia la presidenza di turno del club.

«Una eccellente conversazione», è l'unico commento di Trudeau, dopo una cena di tre ore in cui sono stati affrontati vari argomenti: commercio, sicurezza delle frontiere, fentanyl, difesa, Ucraina, Nato, Cina, Medio Oriente e oleodotti, summit del G7 in Canada l'anno prossimo. Al tavolo c'era anche il ministro canadese della Sicurezza pubblica Dominic LeBlanc. Per il team del padrone di casa hanno partecipato invece Mike Waltz, Howard Lutnick e Doug Burgum, rispettivamente consigliere per la Sicurezza nazionale, segretario al Commercio e alle Risorse naturali. Nessun commento dallo staff del Trump. The Donald ha annunciato che nel giorno del suo insediamento, il 20 gennaio, imporrà tariffe del 25% su tutte le merci di Canada e Messico finché non metteranno fine al traffico di droga e di migranti illegali in Usa. Trudeau ha cercato di proiettare calma e fiducia, dicendosi pronto a collaborare e convinto che Trump capisca come i dazi danneggerebbero entrambi i Paesi.

