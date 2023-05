Allarme dall’Emilia alla Sicilia 

Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia. In un maggio dal tempo instabile è tutto un alternarsi di avvisi meteo con l'Emilia-Romagna da giorni osservata speciale e la Sicilia raggiunta da una allerta rossa, in alcune zone, per la giornata di oggi. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla anche su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria dove, come in Sicilia ed Emilia Romagna, si prevedono temporali e nubifragi.

Famiglie evacuate

Un quadro, quello delineato dalla protezione civile che amplia il fronte dell'attenzione, sino ad ora concentrato, in massima parte, sull'Emilia-Romagna dove il maltempo dei giorni scorsi ha arrecato danni stimati in un miliardo di euro in particolare in Romagna e nel Bolognese: qui sorvegliati speciali sono gli argini dei fiumi e i torrenti, ingrossati per le forti piogge, e i terreni a rischio frana indeboliti dalle precipitazioni. Proprio gli smottamenti sui crinali, sono da giorni sotto la lente d'ingrandimento. Se a ieri nel Forlivese e nel Cesenate, a causa dei movimenti franosi risultavano oltre 160 le persone evacuate, tra cui 19 ospiti di una comunità psichiatrica e otto suore, ieri nel Reggiano e nel Modenese sono state evacuate diverse famiglie.

Acqua a Bologna

Quanto ai fiumi, con il canale sotterraneo Ravone già esondato in pieno centro a Bologna nelle scorse settimane e adesso responsabile di nuovi allagamenti, questi restano un po' ovunque sotto l'occhio vigile dei Comuni. In particolare nel Ravennate, è sotto osservazione il torrente Bevano che ha superato il livello idrometrico di soglia 2, ossia arancione: in previsione del transito della piena verso il mare è stato vietato l'accesso ai capanni da pesca presenti lungo il corso d'acqua. Sino ad ora, per far fronte all'emergenza esondazioni, spicca tra gli interventi di maggiore impatto da parte dei tecnici della Regione, quello compiuto per chiudere due rotture dell'argine del fiume Sillaro, nell'Imolese con l'utilizzo di quasi 7mila tonnellate di massi e 24mila tonnellate di terra.