Allarme dalla Planargia alla Barbagia 

La domenica era di massima allerta sul fronte degli incendi. E puntuale ieri mattina le fiamme sono divampate nelle campagne fra Bosa e Modolo in località Monte Alvu. Il rogo è partito dalla strada e si è esteso su una collina dove sorge un oliveto abbandonato: alberi, tronchi e foglie secche sono state ulteriore ossigeno per il fuoco sempre più minaccioso. L’allarme è stato immediato, sono intervenute squadre a terra della Forestale, Forestas, Vigili del fuoco, barracelli e protezione civile. Dalla base operativa di Santa Maria di Bosa e da Fenosu sono decollati due elicotteri ma il grosso del lavoro è stato effettuato manualmente dalle squadre a terra. La fitta vegetazione e il vento hanno complicato le operazioni di spegnimentoNuoro.

Vigili del fuoco e ranger impegnati anche in Barbagia, a Sa ’e Grosta, nelle campagne di Nuoro. L’incendio è stato domato e dalle squadre a terracoadiuvate dal personale a bordo degli elicotteri decollati a Farcana e Anela e del SuperPuma giunto da Alà dei Sardi. A terra tre squadre dell’Agenzia Forestas di Nuoro dei cantieri di Ugolio e Capparedda e Orune, due squadre di volontari della Protezione civile di Nuoro e Ottana. Necessario l’inetrevtno dell’elicottero anche a Sant’Anna di Lodè. Per lo spegnimento a terra, impegnate tre squadre dell'Agenzia Forestas. Alle 18 il rogo era spento. L’allarme si è esteso ancche a Bolotana,nelle campagne di Rebeccu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva (SS), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri di Bosa. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Giave, Cossoine e Chiaramonti, i barracelli di Bonorva e due squadre di volontari della Protezione civile di Nuoro e Ottana. Le operazioni di spegnimentoin serata erano ancora in corso. E nelle stesse ore l’allarme incendi è scattato anche nelle campagne di Orani.