Allarme cure di base: nell’Isola mancano 600 guardie mediche 

Sono oltre 600 gli incarichi vacanti di “continuità assistenziale” messi a bando dalla Regione. Il servizio (ex Guardia medica) – che deve essere attivo quando non c’è il medico di medicina generale, è richiesto in tutta la Sardegna, e purtroppo – come avvertono gli addetti ai lavori – anche in questo campo solitamente arrivano pochissime richieste.

«I colleghi non firmano», sottolinea Carlo Piredda, segretario regionale della Simg (Società italiana dei medici di Medicina generale e delle cure primarie), «lo stipendio non è adeguato, il contratto è a partita Iva, l’impegno è gravosissimo, perché si lavora di notte e nei festivi, a volte si diventa anche “118”, nei luoghi dove non arriva neppure l’ambulanza. Tirando le somme: dato che c’è carenza di medici, chi può fa altro».

I numeri

I posti offerti sono elencati con l’avviso pubblicato dalla Regione: sono 117 nel territorio della Asl di Cagliari; 70 nel Sulcis; 47 nel Medio Campidano; 102 nell’Oristanese; 33 in Ogliastra; 100 nel Nuorese; 80 in Gallura; 82 nella Asl della Gallura. «Al fine di formulare la graduatoria, i medici interessati dovranno inoltrare apposita istanza di candidatura entro la mezzanotte del 16 ottobre prossimo, tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istituzionale Ares Sardegna».

Ci si attende che le richieste saranno scarse, come lo sono quelle per le sedi scoperte dei medici di medicina generale. Ricordiamo che nell’Isola ci sono circa 450mila cittadini senza assistenza primaria, un dato sconvolgente, considerando «che nei paesi dove c’è il medico di famiglia la mortalità è più bassa, insomma, dove sono garantite le cure di base, il cittadino vive di più e meglio», spiega Piredda.

Il quadro

E se «la cronica carenza di medici di medicina generale accomuna la Sardegna a tante altre aree del Paese, qui – aggiunge – la situazione è aggravata dalla totale assenza di medici di famiglia in alcuni piccoli comuni, poco popolosi, mal collegati. Il fenomeno fa parte di una realtà sociale più ampia: in queste realtà con meno di mille abitanti chiudono le scuole, i negozi, gli uffici, così diventano meno attrattivi anche per i medici».

Oggi ne mancano all’appello più di 500, ma il quadro è destinato a peggiorare da qui a due anni: entro il 2026, infatti, è previsto il pensionamento di altri 333 medici: una percentuale significativa, che potrebbe aggravarsi qualora alcuni di questi anticipassero la pensione rispetto ai 70 anni. L’età media dei medici sardi, infatti, è tra le più alte in Italia, che a sua volta presenta la classe medica più anziana d’Europa.

Prosegue la Simg: «In città come Isili, San Gavino, Iglesias, Lanusei, la chiusura dei reparti ha privato il medico di medicina generale anche del supporto ospedaliero, inoltre, lo slancio che il Pnrr vuole dare alla medicina del territorio in Sardegna rischia di rimanere disatteso: delle 50 case di comunità previste, infatti, al momento neanche una è operativa».

Le strategie

«Bisogna lavorare sull’attrattività della professione, sui compensi, sull’amministrativo di supporto», aggiunge Piredda, «è vero che la regione ha incrementato le borse di medicina generale equiparandole a quelle delle altre specialità, ma questa misura non è sufficiente per invertire la rotta». (cr. co.)

