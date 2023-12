Allarme crolli, transenne in centro 

Crollo di calcinacci in un portico in centro a Carbonia, illesi alcuni passanti che percorrevano il porticato. I commercianti temono ripercussioni negative per le proprie attività.

Il danno

Il fatto è accaduto ieri mattina intono alle 10 nella centralissima piazza Ciusa, di fronte al mercato civico, proprio in un orario di punta per le attività che si affacciano nella zona tra cui una macelleria, un panificio e un negozio di frutta e verdura. Alcuni passanti hanno visto cadere davanti i propri occhi un grande pezzo di intonaco del soffitto del porticato e solo per un caso non sono stati colpiti. Illeso anche un venditore ambulante che aveva piazzato la propria bancarella a ridosso del muro. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili urbani e i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno puntellato tutto il portico da un capo all’altro, trovando alti punti in procinto di cadere e mettendoli in sicurezza. Gli operai del cantiere comunale hanno prontamente rimosso i calcinacci e transennato la zona lasciando liberi gli ingressi delle attività che ora temono ripercussioni negative per le vendite: «I nostri clienti si trattengono a mangiare la pizza sotto il portico – dice Alessandro Oliveri, titolare di una pizzeria – ci auguriamo che chi di competenza faccia immediatamente i lavori di ripristino in modo da non avere diminuzioni del lavoro».

Altri pericoli

Sono stante in città le aree interessate dalla caduta di calcinacci da cornicioni e balconi privati che si affacciano su aree pubbliche quali marciapiedi o portici, come nel caso dell’angolo tra viale Arsia e via Catania, dove da alcune settimane fanno bella mostra di se una serie di transenne messe a chiusura di un marciapiede sul quale sono caduti dei pezzi di calcestruzzo. Stesso discorso per numerosi edifici di proprietà di Area, in via Sanzio (solo per citare una delle tante criticità), nel terzo palazzo nessun lavoro è stato fatto per ripristinare la grande porzione di soffitto caduto proprio sulle scale d’ingresso. A distanza di 3 mesi dall’accaduto le scale risultano ancora protette da un’impalcatura: «Stamattina siamo intervenuti immediatamente per capire come arginare il problema – spiega l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Casti – non appena riceveremo la relazione dei vigili del fuoco attiveremo gli uffici per capire a chi spetti effettuare i lavori». Nel caso del portico di piazza Ciusa la competenza parrebbe essere del Comune di Carbonia che già si è occupato della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica: «Purtroppo gli uffici preposti sono sguarniti di personale e i tempi d’intervento spesso si allungano. Contiamo di sveltire le pratiche grazie alle ultime assunzioni fatte, una delle quali è stata bandita proprio nella giornata di ieri, e altre che arriveranno nei primi mesi del 2024 a completamento dell’organico dell’ufficio tecnico». Nei casi di competenza privata, il Comune di Carbonia si è detto pronto ad emettere apposite ordinanze atte ad obbligare la proprietà ad adempiere ai suoi doveri.

RIPRODUZIONE RISERVATA