Allarme criminalità urbana 

Disastro Olbia, anche sul fronte dell’ordine pubblico la città vive alla giornata, affidandosi alla buona sorte come succede per sanità e giustizia. Proprio l’estate che doveva essere della svolta. Il 22 febbraio scorso, infatti, il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, aveva parlato di una stagione nuova per la città gallurese, con un robusto rafforzamento dell’organico del Commissariato. Un impegno assunto in Procura, a Tempio, presenti il capo dei pm Gregorio Capasso e il procuratore generale, Luigi Patronaggio. Invece, di poliziotti in pianta stabile neanche l’ombra e il picco dell’estate olbiese (un successo in termini di presenza) sotto l’aspetto della sicurezza è stato un flop. Decine di persone prese di mira durante i concerti del Red Valley (furti nelle auto parcheggiate e rapine con lo spray urticante), un dirigente dei Vigili del Fuoco aggredito, diverse risse (la più grave a Marinella con un giovane brutalmente picchiato) e gravi episodi che coinvolgono minori (una ragazzina ha denunciato una violenza sessuale).

«Segnali allarmanti»

Le forze dell’ordine non sono nelle condizioni di reggere l’assalto di centinaia di migliaia di persone, in particolare a cavallo di Ferragosto. E rispetto agli ultimi anni la situazione è nettamente peggiorata. Il segretario provinciale del sindacato di Polizia Siulp, Massimo Pala, si occupa di Olbia da anni, ma anche lui è allarmato dagli ultimissimi episodi di cronaca. Pala dice: «Questo è l’esito di quanto denunciamo da tempo. Manca un dispositivo idoneo di pubblica sicurezza per la città di Olbia. E a questo fa da contraltare l'aggressività e la sfrontatezza di certi comportamenti. Mai visto nella mia carriera di poliziotto un Vigile del Fuoco aggredito mentre opera per la sicurezza di tutta la comunità. La sensazione allarmante, la percezione che hanno le persone, è la facilità con la quale si delinque in questa città. La difficoltà a prevenire i reati con una adeguata presenza sul territorio non è certo un deterrente. Alla luce di quanto sta avvenendo siamo molto preoccupati, ci sono dei segnali pessimi che confermano la fragilità del dispositivo della pubblica sicurezza. D’altra parte, se si parla dell’invio di decine di poliziotti, addirittura novanta, e poi in tutta in nord Sardegna arrivano solo due unità, come si fa a non essere allarmati».

Senza volanti

Il Commissariato di Olbia, senza personale, ha cancellato un turno delle Volanti. Qualche falla la tappano i Carabinieri e la Guardia di Finanza (le Fiamme Gialle durante il Red Valley Festival hanno identificato un centinaio di persone trovate in possesso di droga). Ma il bilancio dei giorni più caldi della stagione turistica è negativo. Ancora Pala: «A Roma devono capire che cosa è Olbia, perché ancora non vediamo alcun segnale che dimostri consapevolezza. E stiamo andando di male in peggio. Cosa dobbiamo aspettare ancora?».

