Allarme cornacchie, un corso per i cacciatori 

Non solo i cinghiali. Anche le cornacchie stanno rappresentando un problema per i coltivatori e gli allevatori del Sulcis Iglesiente: una proliferazione cui si cercherà di porre rimedio da domani quando, presso la Grande miniera di Serbariu a Carbonia, scatterà un nuovo corso di formazione per coadiutori specializzati nelle operazioni di controllo della fauna selvatica.

Le attività, supervisionate dalla Provincia del Sulcis Iglesiente, sono organizzate dalle associazioni Caccia-Pesca tradizioni Sardegna e dalla Italcaccia Venatoria. Il corso (al via alle 9 nella sala Astarte) è approvato dall’Ispra e si terrà anche il 28 giugno. Sarà tenuto da istruttori specializzati. Agli aspiranti coadiutori che poi supereranno gli esami sarà rilasciato un attestato di abilitazione e il tesserino di riconoscimento che permetterà l’iscrizione allo specifico albo.

Fra i docenti che domani interverranno si annoverano il biologo Mario Atzeni (biologia della cornacchia, della gazza e della ghiandaia), il veterinario Fabio Secci per quanto attiene le tecniche di controllo diretto e le tecniche di soppressione, l’avvocato Mauro Cuccu per quanto riguarda gli aspetti normativi.

