Allarme cinghiali, via all’abbattimento 

I cinghiali stanno mettendo a serio rischio il patrimonio archeologico di Santa Cristina e l’incolumità delle persone. Il Comune si trova costretto a procedere con l’abbattimento degli ungulati. È questa la decisione del sindaco Domenico Gallus dopo alcuni incontri con Prefettura e Questura. In questi giorni ha firmato il provvedimento e mercoledì, giovedì e venerdì si procederà nelle ore notturne con l’abbattimento. In Municipio sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di branchi numerosi di cinghiali. Preoccupazione per i tanti turisti che raggiungono ogni giorno Santa Cristina e inoltre il pozzo sacro ha subito danneggiamenti: i cinghiali hanno scavato lungo i muri perimetrali. «Purtroppo è un provvedimento non più rinviabile. Dispiace dover prendere questa decisione, ma ne va dell’incolumità delle persone e della tutela del patrimonio archeologico», dice Gallus. Ai primi di giugno un sopralluogo dei vigili urbani hanno documentato «numerosi danni ai monumenti archeologici». Nell’ordinanza si precisa che «la rimozione mediante cattura non potrebbe essere realizzata per l’alto numero e la pericolosità delle operazioni necessarie, nonché per l’assenza di figure professionali formate allo specifico servizio». Sarà quindi un gruppo di “coadiutori” con abilitazione al selecontrollo delle specie animali dannose in determinate aree, affiancato dai barracelli, a procedere con l’abbattimento controllato dei cinghiali.