Allarme Cgil: «Salari troppo bassi» 

Se la Banca centrale europea è preoccupata che le pressioni salariali possano far rialzare l'inflazione, nel caso dell'Italia può stare tranquilla. Tra le maggiori economie dell'Eurozona è quella dove si lavora di più e si guadagna meno, con salari storicamente bassi che solo in pochi casi sono stati adeguati all'inflazione, ma comunque in modo insufficiente a contrastare i rincari. Il quadro desolante per i lavoratori italiani viene da uno studio della Cgil che punta i riflettori su un altro dato eclatante: sui circa 17 milioni di dipendenti del settore privato, 5,7 milioni guadagnano in media meno di 11mila euro lordi annui.

Lo studio guarda alle maggiori economie dell'Eurozona (su dati Ocse) e spiega come nel 2022 il salario medio in Italia si sia attestato a 31,5 mila euro lordi annui, un livello nettamente più basso rispetto a quello tedesco (45,5 mila) e francese (41,7 mila). A determinare un minore salario medio in Italia concorrono una maggior quota delle professioni non qualificate, l'alta incidenza del part time involontario (57,9%, la più alta di tutta l'Eurozona) e del lavoro a termine (16,9%) con una forte discontinuità lavorativa.

Nel 2022 oltre la metà dei rapporti di lavoro cessati ha avuto una durata fino a 90 giorni e «benché in Italia si lavori comparativamente di più in termini orari, i salari medi e la loro quota sul Pil sono notevolmente più bassi», sottolinea la Cgil.

Pessimismo

Le notizie negative per il nostro Paese non finiscono però qui: il 2024 infatti parte col freno a mano tirato sul fronte della crescita. La conferma arriva dal Centro studi di Confindustria, per il quale «si prospetta un Pil debole nel primo trimestre». Un andamento che però non preoccupa il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che parla di «una discreta vitalità» che fa ben sperare. Per gli economisti di viale dell'Astronomia «l'economia italiana è sostenuta da inflazione bassa, fiducia delle famiglie in aumento e servizi in crescita, mentre l'industria sembra stabilizzarsi». «Vari però - si evidenzia - i fattori negativi: si protrae il freno ai flussi commerciali nel canale di Suez, il petrolio continua a rincarare, il taglio dei tassi è rinviato ancora, il credito alle imprese resta in calo».

RIPRODUZIONE RISERVATA