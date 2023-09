Allarme cervi: «Mancano i segnali» 

Una giovane cerva è stata travolta e uccisa da un’auto lunedì intorno alle 19 lungo la strada che costeggia il lago nella zona di Villascema, fra i monti di Villacidro. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto il veterinario Asl, allertato dalle forze dell'ordine e dall’automobilista, che è rimasto illeso ma ha riportato seri danni all’auto.

«Passavo di lì e mi sono fermato per verificare che l’automobilista stesse bene. Le condizioni della cerva mi sono sembrate subito molto gravi – racconta Marco Deidda, consigliere di Alternativa Civica, ex assessore comunale all’Ambiente e dipendente di Forestas –. La popolazione dei cervi, sia in questa zona che a San Sisinnio o Narti, è sempre più numerosa. La settimana scorsa ci siamo occupati del loro censimento con cinque postazioni. Solo nella mia postazione i maschi erano 17 e si contano 7 femmine per ognuno di loro. In questo periodo degli amori si riuniscono in branchi, all’imbrunire arrivano fino alla strada in cerca di acqua e cibo e non distinguono il pericolo. Sono animali di grandi dimensioni e il loro attraversamento stradale, sempre più frequente, mette a rischio automobilisti e motociclisti», spiega l’ex assessore. «Il loro areale su Villacidro è sempre più ampio, ho chiesto diverse volte alla Municipale l’affissione di cartelli di pericolo specifici, ma al momento non c'è ancora una segnaletica sufficiente. Nella zona di questo incidente è presente il guardrail. Ci sono punti, come a Magusu, in cui la strada finisce sullo strapiombo, è il caso di allertare le persone in maniera più evidente del pericolo» conclude Deidda.

