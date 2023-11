Allarme centri storici, la stretta delle grandi città  

La crisi degli alloggi per le famiglie è diventato un problema serio ovunque nel mondo e perciò alcune città, non a caso importanti destinazioni turistiche, hanno cominciato a imporre forti limitazioni agli affitti brevi. È la scelta fatta dalle amministrazioni cittadine di Amsterdam, Barcellona, Madrid, Parigi, Vienna, San Francisco, e New York. Nella Grande Mela una delle regolamentazioni più severe: dallo scorso settembre chi vuole offrire affitti a breve termine dovrà registrarsi in Comune, ma potrà farlo solo se si risiede nella stessa casa e se si è presenti durante il soggiorno degli ospiti, che non potranno essere più di due.

Anche in Italia si avverte l’esigenza di tutelare i centri storici ormai presi d’assalto dai turisti, un’onda che in molte città d’arte sta causando la fuga dei residenti. È il problema di Venezia, città che ha toccato il minimo storico di 50mila abitanti e che ha avviato la stretta sulle locazioni turistiche. L’allarme risuona a Roma, a Firenze, a Verona, mentre a Cagliari – dove già i primi segnali cominciano a vedersi alla Marina e a Castello – avvisano dei rischi solo i sindacati degli inquilini e le agenzie dei (pochi) proprietari più aperti al canone concordato per le famiglie. Intanto succede già che le famiglie non trovano più una casa in affitto, mentre il centro storico perde negozi, servizi, residenti. Ciò che fa l’identità di un luogo. ( p.s. )

