Allarme caro affitti: Cagliari piange, Sassari isola felice 

E se fino al 2019 anche in quartieri come San Michele e Is Mirrionis, da sempre i prescelti degli studenti fuori sede a Cagliari, una stanza singola la si poteva trovare a 180-200 euro con acqua e Tari comprese, oggi l’affitto medio è di 250 euro mensili. Ben 300 euro, invece si ci si sposta in via San Benedetto e non meno di 350 euro se si cerca una soluzione in centro città, zona via Roma.

«Senza casa, senza futuro» è il grido degli studenti sardi che, piazzando una tenda da campeggio viola davanti all’ex clinica Aresu a Cagliari, si sono uniti alla mobilitazione nazionale contro il Caro affitti. Una protesta che ha preso il via a Milano con Ilaria Lamera, 23 anni, studentessa del Politecnico di Milano. Un grido d’allarme che non tocca Sassari, dove la rivolta, che dilaga un po' in tutta Italia, non è scoppiata per nulla. A Cagliari, invece, la crisi abitativa rende ormai quotidianamente difficile, se non impossibile, la vita degli studenti fuori sede.

«Bolla speculativa»

«La bolla speculativa sul caro affitti è esplosa dopo la pandemia: la richiesta è troppa e l’offerta poca», spiega Matteo Pisu, coordinatore regionale di Unicaralis. «Cagliari sta diventando una città turistica e oggi chi possiede una casa preferisce affittarla per brevi periodi ai turisti, l’introito è maggiore».

Meno case dello studente

«La maggior parte sono strutture fatiscenti con classi energetiche che influiscono negativamente sulle tasse. È chiaro che le case dello studente, siamo passati da cinque a due, non sono sufficienti, se poi ci aggiungiamo che la maggior parte è in ristrutturazione e che le agevolazioni per l’affitto casa quest’anno sono arrivate ad aprile, gli studenti si sono trovati costretti a lavorare part time per gestire le spese e questo influisce sulla loro carriera universitaria», aggiunge Pisu che sollecita un tavolo con l’Ersu e la Regione per chiedere, tra le altre soluzioni possibili, che «venga velocizzato il passaggio dei beni demaniali alla Regione e renderli abitativi per gli studenti che arrivano nell’Ateneo cagliaritano».

Le proposte

A chiedere alla Regione di mettere a disposizione degli studenti gli immobili inutilizzati anche il consigliere regionale, Michele Ciusa: «Ci sono numerosi edifici che potrebbero essere utilizzati e adattati per dare risposte a questa emergenza. Inoltre, il Governo nazionale non può voltare le spalle a una intera generazione».Per il Sicet, il sindacato degli inquilini della Cisl, il caro-affitti per gli studenti interessa nella sola città di Cagliari 13.409 fuori sede. «Servono risorse per sostenere gli studenti fuori sede in affitto e, contemporaneamente, favorire la transizione dei contratti di locazione dal mercato ordinario a quello agevolato», rilevano.

Anche per Sara Cappello, coordinatrice Reset Unica «se Cagliari mira a essere una città universitaria, dovrebbe incentivare gli studenti a restare. Sembra che vogliano aiutarli a scappare, visti gli stipendi medi delle famiglie sarde e gli affitti che chiedono. Un ritardo nelle borse come quello di quest’anno crea non pochi disagi. Le case c’erano in pre pandemia, non possono essere sparite, ma i proprietari sono stati disincentivati ad affittare a studenti a prezzi calmierati e si sono così riversati sui turisti».

L’eccezione Sassari

In questa giungla Sassari, invece, sembra essere un’isola felice. L'Ersu cittadino ha a disposizione degli studenti fuori sede 556 posti letto. E quest'anno non solo è riuscito a soddisfare tutte le richieste, ma i circa cinquanta posti liberi a disposizione dell’Ente sono stati affittati a prezzi calmierati anche a studenti senza requisiti di reddito: si va da 170 euro al mese in camera doppia sino a 225 euro per una singola.

«C’è stato un aumento lieve e irrisorio, ma non diffuso. A parte quella di viale Adua, inaugurata nel 2022, tutte le nostre case sono operative. Abbiamo, però, una nota dolente: la mensa. A Sassari ne abbiamo solo una per circa 11 mila studenti che potrebbero usufruirne. Le file di 45 minuti scoraggiano e anche chi ha la borsa di studio spesso rinuncia», afferma Federico Piras, responsabile Udu Sassari.

