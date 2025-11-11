Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati 

Nell’isola la povertà non arretra. «E si tratta di un pessimo segnale», è stato affermato ieri nell’Aula Lessing dell’università di Sassari durante la presentazione del XX Report della Caritas su povertà ed esclusione sociale in Sardegna. «Significa - riferisce don Marco Statzu, delegato regionale dell’organismo pastorale, parlando dei dati relativi al 2024 - che il fenomeno si è cristallizzato e, di conseguenza, le politiche per contenerlo non stanno funzionando».

Antenna del disagio

Lungo lo Stivale la povertà assoluta rimane quindi stabile, con quasi 6 milioni di persone che non possono permettersi nemmeno il cibo e una casa. Cambia invece il trend di quella relativa, che affligge 128mila famiglie sarde, con un aumento rispetto al 2023 dell’1,4%. La nostra Isola occupa il quinto posto, scalando due posizioni verso il basso, tra le regioni italiane in cui cresce questo ambito, dove si inseriscono coloro che hanno una spesa al di sotto di una soglia convenzionale, legata allo standard medio di vita della società a cui si appartiene. La Caritas funge, su entrambi i fronti, da antenna del disagio che capta le frequenze di persone dimenticate e che, nel nostro territorio, si avvale di 78 centri di ascolto divisi su 42 comuni. «Abbiamo incontrato oltre 10mila persone – dichiara Raffaele Callia, responsabile del servizio studi e ricerche della caritas regionale –. Meno dell’anno scorso ma sempre in misura maggiore rispetto al periodo pre-pandemico». Anche questo suona come un campanello di allarme evidenziando un altro stallo di vitalità nella reazione alla crisi del covid. «Sono le donne - continua Callia - a presentarsi con più frequenza da noi. Si spiega con il fatto che, nei momenti critici, sono loro a farsi carico della famiglia». Emerge invece la fascia anagrafica dei 50-59enni tra coloro che chiedono aiuto, il 25,6% del totale, un dato che impressiona, insieme all’85% di persone che, in età da lavoro, deve rivolgersi alla Caritas. «Un fattore preoccupante viene poi dal numero sempre più alto di persone sole che hanno necessità. Un sintomo di legami sociali e familiari ormai scomparsi».

Pensionati in miseria

Dal 2020 al 2024 questa quota ha fatto registrare un salto di 10 punti percentuali toccando il 30,6% costituito soprattutto da uomini di nazionalità italiana. E se la disoccupazione rappresenta una delle cause principali dello stato di bisogno, va però detto che il quarto totale dei 10mila citati ha un reddito o una pensione, e va comunque a ingrossare le file dei richiedenti perché non può sostenere le spese quotidiane.

Le istanze all’ente diocesano sono di beni materiali, dai pacchi viveri ai pasti nelle mense ai prodotti per i neonati, e pure su questo versante, soprattutto da parte dei sardi, si registra un incremento di oltre tre punti. Mentre si conferma, dal punto di vista statistico, l’equazione tra la vulnerabilità sociale e il basso livello di scolarizzazione, con i quattro quinti delle persone ascoltate che aveva un livello di istruzione basso o medio-basso.

I vescovi

«Vedo una povertà intellettuale enorme – aggiunge in questo senso Antonello Mura, vescovo di Nuoro e presidente della conferenza episcopale sarda –. Lo studio è un limite per troppi ragazzi». Un altro risiede nel doppio stigma che colpisce il povero che soffre di fragilità mentali, aspetto su cui la Caritas interviene dando assistenza. Offrendo l’ennesima rete di protezione e facendosi carico in parte anche delle fragilità istituzionali. L’evidenza della povertà però rimane, ferma e per adesso inscalfibile.

