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27 agosto 2026 alle 00:37

Allarme cani e gatti abbandonati, ok ai progetti anti randagismo 

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Continuano le iniziative del Comune per tutelare il benessere animale. Con questo obiettivo l’amministrazione intende assegnare contributi a chi vuole realizzare progetti che mirano a combattere e frenare il triste fenomeno del randagismo. L’obiettivo è promuovere azioni innovative ed efficaci per ridurre il numero di animali randagi e non desiderati, contribuendo a una gestione più sostenibile di cani e gatti.

«Seguiamo la strada maestra tracciata negli ultimi cinque anni», spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura, «investire sul benessere animale, in particolare sulla lotta al randagismo, e quindi sull’abbandono di cani e gatti che oltre che intervento di civiltà rappresenta per noi un’importante leva educativa con cui promuovere e ispirare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini nei confronti degli animali».

Non a caso è stata pubblicata una manifestazione di interesse, a cui possono partecipare enti pubblici e del terzo settore iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) per acquisire progetti anche di durata triennale per prevenire il randagismo, prima di tutto con campagne di sterilizzazione e approntando stalli per cani e gatti che hanno vissuto in situazioni di emergenza.

Le domande potranno essere presentate entro il 9 settembre.

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