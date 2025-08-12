Allarme caldo per i frutteti dell’Isola 

Cotte al sole. Da buttare. Tonnellate di frutta in Sardegna ogni giorno possono diventare spazzatura a causa delle temperature anomale che si abbattono sui campi. Difficile, se non impossibile, gestire e calcolare i tempi giusti per raccogliere i frutti della terra al momento giusto, senza rischiare che qualche ora in più di attesa possa compromettere un intero raccolto. Un potenziale cataclisma che può distruggere il meglio dell’ortofrutta isolano: dalle angurie alle pesche, senza dimenticare fragole o arance.

Allarme

L’emergenza climatica non è certo esplosa recentemente, ma le difficoltà contro le quali combattono gli agricoltori sardi crescono mese dopo mese. «Il meteo ha stravolto tutto», conferma Salvatore Lotta, direttore Commerciale della OP Agricola campidanese. «Registrare a fine maggio e giugno temperature di 40 o 45 gradi, senza poi alcuno sbalzo termico tra la notte e il giorno, ha creato problemi enormi che spesso hanno bruciato intere culture. Ma hanno causato anche difficoltà nella gestione di prodotti deperibili che devono essere raccolti, trasportati, conservati e venduti in tempi brevissimi».

Lotta sottolinea anche un paradossale scoglio che il settore ha dovuto affrontare: «A metà giugno nel nord Italia si è verificato un calo delle temperature anomalo, con un conseguente crollo dei consumi di frutta. Per non parlare della grandinata che si è abbattuta a Villacidro poche ore fa (ieri, ndr), completamente inattesa anche dai servizi meteorologici. Insomma parliamo di eventi straordinari, imprevisti e intensi praticamente impossibili da affrontare. Il tutto aggravato anche dall’atteggiamento di alcune compagnie assicurative che si rifiutano di coprire i rischi sui campi, proprio per l’imprevedibilità del meteo».

L’imprenditore non nasconde lo sconforto: «A volte viene la voglia di mollare tutto, anche perché questi problemi si aggravano anno dopo anno».

Appello

E se lo scenario futuro per la Sardegna non sembra roseo, meglio non va nel resto d’Italia. Secondo il report di Confagricoltura infatti il grande caldo sta mietendo vittime ovunque: «Negli ultimi cinque anni le superfici investite sono diminuite: -23% pere (la cui produzione in Emilia-Romagna è scesa dai 10 milioni di quintali del 2000 agli 1,7 milioni attuali); -11% pesche, -8% nettarine, -7% albicocche, -6% kiwi e susine».

E se il trend complessivo mostra comunque timidi segnali di ripresa dei consumi, i produttori italiani sono sempre più in affanno. Michele Ponso, presidente della Federazione Nazionale Frutta di Confagricoltura, lo conferma: «Gli agricoltori ora stanno affrontando anche le dirette conseguenze che derivano dal clima: la diminuzione della quantità, l’aumento dei costi di gestione, ad esempio per l’irrigazione d’emergenza. Tutto questo si traduce in una compressione della redditività delle imprese e conseguenze negative sull’intera economia».