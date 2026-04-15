Allarme calcinacci dopo le piogge 

Ancora crolli nel centro di Nuoro. Dopo la pioggia di ieri, alcuni calcinacci si sono staccati nella mattinata dai cornicioni dell’ex mercato civico a Nuoro, probabilmente a seguito delle piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Il materiale è precipitato sul marciapiede di via Manzoni, senza fortunatamente provocare feriti.

Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per effettuare le verifiche necessarie e procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata, anche con l’ausilio di un’autogrù. Contestualmente, la polizia locale di Nuoro ha disposto la temporanea interruzione del traffico veicolare per consentire le operazioni di intervento e garantire la sicurezza durante le attività di rimozione dei materiali pericolanti. L’intervento segue quello che all’inizio anno nella stessa via aveva visto i vigili intervenire per il distacco della croce dalla cupola della chiesetta del vecchio convento San Giuseppe, un bene storico che anche nella parte che guarda in via Catte ha subito importanti distacco di porzioni di intonaci. Ieri l’allarme per la chiesetta è rimbalzato sui social quando qualche utente si è accorto del problema, ma i vigili del fuoco da tempo hanno interessato il Comune.

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