Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai  

È fissata per questa mattina l’autopsia disposta dalla Procura sul corpo di Roberta Pitzalis, la 38enne di Guasila morta venerdì mattina dopo giorni di ricovero per una sospetta intossicazione da botulino. Il medico legale Matteo Nioi, incaricato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, dovrà far luce sulle ragioni del decesso: la donna, ricoverata in gravi condizioni, in un primo momento sembrava fosse migliorata ma poi il quadro clinico sarebbe crollato dopo il trasferimento in un altro ospedale. Otto le persone finite in ospedale dopo aver ingerito – secondo gli investigatori – cibi con della salsa guacamole durante la “Fiesta Latina” di Monserrato del 22 luglio. Quattro sono stati dimessi quasi subito, un bambino di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma e restano preoccupanti, seppure stabili, le condizioni di una 14enne.

L’inchiesta

Per il momento nell’inchiesta della Procura di Cagliari l’unico a essere stato iscritto nel registro degli indagati resta l’argentino Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco in cui sarebbero stati serviti gli alimenti contaminati. Ma il pm Pilia ha avviato verifiche sui due lotti di polpa di avocado ritirati dal commercio dal ministero della Salute. Sacchetti sigillati da un chilo di prodotto, provenienti dal Perù e utilizzati per preparare la salsa che è stata utilizzata nel chiosco di Monserrato. Non è escluso, dunque, che l’indagine possa estendersi dopo la consulenza del super-esperto della Procura, Fabrizio Anniballi, tecnologo alimentare del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, per esaminare i campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl a Tortolì, pochi giorni dopo l’allarme scattato a Monserrato.

Nove indagati

Nel frattempo salgono a nove gli indagati, tra cui 5 medici, per il focolaio di intossicazioni da botulino registrato in Calabria che ha provocato due morti e dodici ricoverati. Sei dei pazienti finiti all’ospedale sono ancora in rianimazione e tre in pediatria. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe da una parte un food-truck (un furgoncino risto) che avrebbe servito dei panini confezionati con un prodotto contaminato, dall’altra la Procura di Paola – guidata da Domenico Fiordalisi, ex procuratore di Tempio – ha iscritto nel registro degli indagati anche i medici delle strutture sanitarie del cosentino che hanno trattato i casi di Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due persone che hanno perso la vita a causa dell’intossicazione. Per nove persone i pm calabresi ipotizzano, a vario titolo, i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Gli stessi reati contestati dal pm di Cagliari per i casi sardi. Le iscrizioni, in ogni caso, sono atti dovuti in vista degli accertamenti tecnici irripetibili sia sui corpi dei due pazienti deceduti che sul furgoncino finito sotto sequestro. La vicenda, secondo la ricostruzione della procura, ha avuto inizio tra domenica 3 e martedì 5 agosto, quando le vittime e i contagiati avrebbero consumato un alimento potenzialmente contaminato, contenuto all'interno di alcuni panini. Per i medici indagati la Procura vuole accertare se di Sarno e D'Acunto, morti dopo essersi recati in strutture sanitarie, abbiano ricevuto o meno una diagnosi tempestiva. Due focolai in due regioni: il caso è ora nazionale.

