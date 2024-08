Allarme bomba per un furgone con targa falsa 

Strada chiusa per mezz’ora e artificieri in azione ieri mattina in via Lepanto, a due passi dal Consiglio regionale. Tutta colpa di un furgone con la targa ritoccata: questo ha fatto temere si potesse trattare di un mezzo sospetto e, dopo la segnalazione di un abitante, sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Dopo le verifiche si è capito che era tutto in regola – a parte la targa che dovrà essere sostituita con una nuova fornita dalla motorizzazione – e la strada è stata riaperta al traffico.

L’allarme è scattato verso le 9. Un residente della Marina ha notato il mezzo parcheggiato in via Lepanto con i dati della targa scritti con un pennarello. Questo lo ha insospettito. Sono intervenuti i poliziotti e i colleghi Artificieri. Strada chiusa per consentire tutte le verifiche e i necessari accertamenti. Si è arrivati al proprietario per un chiarimento di tutta la vicenda. Così l’allarme è rientrato e la strada è stata riaperta al traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA