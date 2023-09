Allarme bomba in viale San Vincenzo 

Una bomba a pochi passi dal centro, in viale San Vincenzo, dentro il giardino dell'assessorato alla Pubblica istruzione. Non è allarme terrorismo, ma il ritrovamento di un residuato bellico (fortunatamente inerte) effettuato ieri a metà mattina da alcuni operai del verde pubblico impegnati nei lavori di manutenzione che si sono imbattuti nel vecchio pezzo d’artiglieria mentre lavoravano per rimuovere rami e sterpaglie e sistemare l’area.

La scoperta

La scoperta, fatta a metà della mattina, è stata comunicata subito agli agenti della squadra Volante diretta da Massimo Imbimbo, e agli agenti della Polizia locale guidati da Gianbattista Marotto che hanno immediatamente fatto evacuare l'edificio e per precauzione ai residenti dei palazzi di fronte agli uffici dell’assessorato all'Istruzione hanno raccomandato di non stare affacciati alle finestre.

Poi all’ora di pranzo sono arrivati gli artificieri dell’Esercito Italiano appartenenti al 5° Reggimento Genio guastatori della Brigata “Sassari” che hanno lavorato per la messa in sicurezza del residuato bellico. Durante le operazioni è stato anche chiuso per un’ora viale San Vincenzo, nel tratto compreso tra via la Vega a piazza d'Armi. Alle 17, poi, caricato il residuato bellico su un camion che l’ha trasportato nella cava Mereu, in località Ganny (Quartu Sant'Elena), dove previa autorizzazione da parte della Prefettura sarà fatto brillare, la strada è stata riaperta e il traffico tornato alla normalità.

La giornata

Il residuato, una granata di artiglieria da 260 millimetri di fabbricazione italiana e con evidenti segni di usura, ma ancora attivo, e quindi potenzialmente pericoloso, come detto è stato scoperto da alcuni operai impegnati nelle operazioni di manutenzione del verde pubblico nell’area che ospita gli uffici dell’assessorato della Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune. La preoccupazione degli artificieri era che l’ordigno fosse “in sicurezza”, cioè che potesse essere trasportato per essere fatto brillare nella cava. Per questo motivo è intervenuto anche una squadra che ha sistemato una grande quantitativo di sabbia dove è stata adagiata la bomba durante il trasporto.

«L’ordino è stato caricato su un mezzo e trasportato in un luogo sicuro», conferma il comandante della polizia municipale Giambattista Marotto. «Fortunatamente l’ordigno era inerte e questo ha consentito il trasporto», aggiunge. Se così non fosse stato, gli artificieri avrebbero dovuto “trattare” l’ordino nel luogo in cui è stato ritrovato.

Con immaginabili disagi per il traffico e per i residenti della zona che, verosimilmente, avrebbero dovuto abbandonare la propria abitazione per il tempo necessario della messa in sicurezza.

Le operazioni condotte dagli artificieri si sono svolte senza intoppi e si sono concluse in brevissimo tempo e la viabilità in viale San Vincenzo è tornata quasi immediatamente alla normalità.

