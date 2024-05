Allarme bomba in aeroporto 

Una email arrivata negli uffici della compagnia Eurowings, in Germania, una missiva elettronica anonima dal contenuto allarmante: «Sul vostro aereo che viaggia da Colonia a Olbia c’è una bomba». Una messaggio che ieri mattina, prima delle 12, ha allertato la compagnia area low-cost tedesca controllata da Lufthansa. L’aereo Eurowings, quando la emai è arrivata a destinazione, era in volo per la Sardegna. Ed è stato doppio allarme, a bordo e subito dopo anche nell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Le autorità dello scalo gallurese hanno fatto scattare tutte le misure dei protocolli previsti in questi casi. La compagnia aerea Eurowings GmbH ha fatto la stessa cosa, predisponendo il piano di sicurezza per l’evacuazione rapida dei passeggeri a bordo. Un falso allarme bomba che però ha creato disagi e problemi alla compagnia tedesca e al Costa Smeralda.

«Lo scalo resta aperto»

Le operazioni sono state condotte all’arrivo dell’aereo partito da Colonia a Olbia. I passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo e nel giro di pochi minuti sulla pista sono arrivati gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri e il personale della Polizia di Frontiera. Intorno alle 13 le attività di controllo dell’aereo Eurowings GmbH erano in pieno svolgimento. Si tratta del secondo allarme bomba di una certa gravità (per le conseguenze sulla normale attività dello scalo) nell’arco di pochi mesi. Nonostante l’email anonima non sia stata presa sottogamba, le autorità aeroportuali e la Polizia di Frontiera hanno deciso di non chiudere il Costa Smeralda. Ormai lo scalo è in piena attività per la stagione turistica e il blocco dei voli avrebbe avuto conseguenze pesanti, non solo a Olbia ma anche per i principali aeroporti collegati. Durante le operazioni degli artificieri l’attività in aeroporto è proseguita, anche se con molti problemi per la presenza del velivolo sulla pista. Intorno alle 18 la situazione è tornata alla normalità.

Disagi per i passeggeri

La Eurowings, nonostante l’esito negativo delle verifiche degli artificieri, ha deciso di non utilizzare il velivolo sottoposto ai controlli per il rientro a Colonia. I passeggeri in partenza per la Germania hanno dovuto attendere un altro aereo. Le indagini su quanto avvenuto ieri sono condotte dalla polizia di Düsseldorf e dal personale di Polaria, coordinato dal dirigente Christian Puddu.

