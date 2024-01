Allarme bomba, il cartello che spaventa 

«Si tratta di un passaggio di prassi, previsto per legge nell'iter che porterà all'inizio dei lavori, nessun allarme bomba». Questa la spiegazione del Comune ai tanti genitori che qualche giorno fa si sono preoccupati, dopo aver visto il cartello affisso nella recinzione del futuro cantiere per la realizzazione della nuova biblioteca, che sorgerà accanto alla scuola materna di via Temo, sul quale era scritto "Bonifica ordigni bellici". In realtà, come spiega l'amministrazione, c'è una legge italiana che impone che prima di cominciare gli scavi per questo genere di lavori, si debba procedere a bonificare il terreno, cioè indagare per escludere l'eventuale presenza di residuati bellici. Questo vale per le zone considerate a rischio e Elmas, data la vicinanza all'aeroporto militare, rientra tra queste. Dunque non c'è un allarme, si tratta di una procedura obbligatoria, espletata la quale sarà finalmente possibile gettare la prima pietra.

