Allarme bomba, evacuato l’aeroporto 

L’incubo è finito alle 20.26 quando le porte dell’aeroporto Costa Smeralda si sono riaperte: nessuna traccia della bomba che era stata annunciata alcune ore prima da una telefonata al 112. Non una telefonata come altre ne sono arrivate in passato: lo stato di allerta che coinvolge tutti i paesi europei e, a quanto pare, un riferimento dettagliato a una parte dell’aereo, ha fatto prendere la segnalazione molto sul serio e si è deciso di evacuare l’aeroporto.

Emergenza

Erano da poco passate le 17.30 quando è arrivata la chiamata e un uomo, sembra con accento sardo, ha detto ai carabinieri che sull’aereo da Milano (un volo Aeroitaly) c’era una bomba. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, avrebbe fatto riferimento a a una parte precisa. Il volo era arrivato da Linate alle 15.34 e sarebbe dovuto ripartire alle 19. Immediatamente – per disposizione delle forze dell’ordine – è scattato il piano di emergenza (filato liscio come l’olio) e in una decina di minuti l’aerostazione è stata completamente svuotata mentre i passeggeri che si trovavano sugli aerei appena atterrati hanno dovuto attendere a bordo. In tutto, anche in un periodo non affollato come questo, ha coinvolto un migliaio di persone tra viaggiatori e personale. Nello scalo sono arrivate le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e gli artificieri pronti ad agire su una bomba che – per fortuna – non c’era. Sono state però necessarie un paio d’ore per accertarlo con sicurezza.

L’attesa

I viaggiatori, accampati nelle aiuole del Costa Smeralda o in attesa sui marciapiedi o nei bar esterni, molti gli stranieri e le famiglie con bambini, hanno affrontato con serenità la lunga attesa e non ci sono stati episodi di nervosismo. I voli per Berlino, Francoforte, Linate, Fiumicino e Zurigo sono tutti ripartiti nella tarda serata e gli arrivi sono stati regolari.

Ora è caccia all’uomo che (ma non ci sono conferme) potrebbe essere stato già identificato. La pista del terrorismo sembra esclusa ma ogni ombra dovrà essere chiarita.

