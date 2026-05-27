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28 maggio 2026 alle 00:08

Allarme bomba davanti al Gremio 

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Allarme bomba ieri notte in pieno centro cittadino. Davanti alla sede del Gremio dei Falegnami è stata trovata una scatola di cartone chiusa con nastro adesivo, accanto c’era una tegola con un messaggio in sardo dai toni piuttosto equivoci al limite dell’avvertimento. La strada è stata blindata dalla polizia in attesa dell’arrivo degli artificieri: solo a quel punto si potrà sapere se si tratta di un avvertimento, di una vera bomba o di uno scherzo di cattivissimo gusto.

È stato un passante a notare quella scatola e dare l’allarme poco prima delle 22. Sul posto sono arrivate subito le pattuglie della polizia che hanno delimitato tutta l’area, poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco. Gli investigatori hanno cercato di raccogliere qualsiasi elemento utile, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona da parte degli uomini della Mobile e della Digos. Sul posto il presidente del Gremio Cesare Muru e gli altri consiglieri hanno seguito, con il fiato in sospeso, tutte le fasi dell’intervento. Oltre a tantissimi curiosi. ( v. p. )

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