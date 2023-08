Allarme bomba all’Eiffel 

Tre piani della Torre Eiffel sono stati evacuati per un allarme di sicurezza. Lo ha appreso l’Afp dalla società di gestione del monumento (Sete), secondo cui una squadra di artificieri e della polizia si è recata sul posto per perlustrare l’area, compreso un ristorante situato su uno dei piani. Secondo Bfmtv, si è trattato di un allarme bomba. Una portavoce di Sete, ha spiegato che «è una procedura abituale in questo tipo di situazione, che tuttavia è rara». Dopo l’allarme tutti i visitatori sono stati fatti uscire dal monumento.