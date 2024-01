Allarme Baronia, nuovo giro di vite: stop alle irrigazioni   

Il colpo d’occhio è eloquente. Fa capire come le ultime precipitazioni non abbiano sortito l’effetto sperato. Le parole del sindaco di Torpè, Martino Sanna, avvalorano le impressioni: «La mancanza di piogge che dall’autunno ci ha accompagnato fino a oggi sta mettendo a dura prova la gestione idrica nel nostro territorio, con la diga Maccheronis quasi vuota e ai minimi storici nei dati di capienza: appena 3,5 milioni di metri cubi d’acqua a fronte dei 24 milioni che potrebbe raccoglierne». Ecco l’amara verità, in arrivo da quell’invaso dell’alta Baronia «dove sono già in vigore le restrizioni e abbiamo acqua potabile solo per un altro mese», dichiara il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso.

La grande sete

I numeri sono allarmanti, raccontano una siccità senza precedenti, perlomeno nel mese di gennaio, in pieno inverno. Da giorni è in vigore l’ordinanza varata dal Consorzio di bonifica: stop agli usi irrigui, la poca acqua presente ancora nella diga può essere utilizzata solo per gli usi potabili e per l’abbeveraggio del bestiame. Insomma, agli agricoltori è chiesto uno sforzo straordinario, sono chiamati a contenere gli sprechi. Alla luce di una situazione sempre più allarmante. «Una settimana fa siamo arrivati ad appena 2,5 milioni di metri cubi invasati», racconta Guiso: «Oggi siamo solo a 3 e mezzo, sebbene negli ultimi giorni ci sia stata qualche precipitazione. Ma di scarsa intensità. Per i prossimi giorni il meteo non appare affatto favorevole. La realtà è che l’acqua utilizzabile, da gestire con la massima cura, è appena un milione e mezzo di metri cubi. Sotto i due milioni, infatti, non possiamo scendere: risulterebbe sporca e torbida, non supererebbe i test di potabilità».

Territorio in affanno

La diga Maccheronis rappresenta il caso più eclatante. Le difficoltà, però, accomunano: un po’ tutti gli invasi seguiti dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sono in sofferenza. «A Pedra ‘e Othoni le cose vanno un po’ meglio, al momento abbiamo 9 milioni di metri cubi nella diga che alimenta paesi e campagne della bassa Baronia - prosegue Ambrogio Guiso -. Nell’invaso del Taloro sono 7, invece: forse questa è la situazione che preoccupa meno. Sì, la diga che dà acqua al Marghine al momento è al 35 per cento della sua capienza massima. Tuttavia, siamo in piena emergenza, anche perché non sono previste piogge per le prossime 3 settimane». Guiso conclude: «Stiamo monitorando tutto, di continuo. Dobbiamo cercare di contenere gli sprechi. Ecco perché siamo in contatto costante con i singoli Comuni, bisogna fare una forte campagna di sensibilizzazione. Non abbiamo alternative».

