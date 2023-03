Allarme banche rientrato, le Borse volano  

Volano anche le Borse europee che chiudono tutte in forte rialzo con le banche. Francoforte guadagna l'1,7%, Parigi e Londra salgono rispettivamente dell'1,42% e dell'1,79%. Brilla Milano, che avanza del 2,53% spinta da Saipem (+7,6%) e Unicredit (+7%). Ubs corre e guadagna il 12,1% e vede salire la propria capitalizzazione di 8 miliardi di franchi svizzeri in sole due sedute. Si ferma invece il rally del Bitcoin che, dopo i forti rialzi realizzati con la crisi delle banche, perde slancio.

Qualsiasi decisione sarà probabilmente oggetto di discussione ed esporrà la banca centrale a dure critiche, alle quali Jerome Powell è chiamato a rispondere nella doppia veste di “pompiere e poliziotto” di prezzi e banche. Pur non avendo indicazioni su come la Fed intende muoversi, le piazze finanziarie avanzano decise spinte da un ritrovato ottimismo sul settore bancario dopo le nozze fra Credit Suisse e Ubs e la disponibilità degli Stati Uniti a intervenire per proteggere le banche piccole se ce ne sarà bisogno. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto chiaramente che misure simili a quelle decise per Silicon Valley Bank e Signature Bank - per le quali sono stati garantiti tutti i depositi - potrebbero essere prese per le «banche più piccole» nel caos in cui fossero «oggetto di una fuga dei depositi che pone il rischio di contagio». Parole che innescano il rally di First Republic con i titoli della banca salgono del 33% aiutando la corsa di Wall Street.

Le Borse mondiali corrono in attesa della Fed, con piazza Affari che brilla in Europa. La banca centrale americana è attesa a una delle decisioni più importanti degli ultimi anni, ovvero se continuare la sua aggressiva campagna di rialzi dei tassi per fermare la corsa dell'inflazione oppure prendersi una pausa di fronte alle tensioni del sistema bancario.

Rassicurazioni

Entusiasmo

«Il rapido aggiustamento dei tassi di interesse ha consentito al settore bancario di raggiungere livelli record di redditività e migliorare le valutazioni di mercato - afferma il capo della vigilanza della Bce, Andrea Enria -, ma ha anche dato origine alla necessità di gestire in modo proattivo il rischio di tasso di interesse, il finanziamento e il rischio di liquidità». Per la Fed «è un periodo complesso. Powell deve essere il “pompiere” che spegne la fiamma dei prezzi e il “poliziotto” che monitora le banche e il mercato», osserva il Financial Times.

