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Iglesias.
26 aprile 2026 alle 00:25

Allarme baby-vandali nel centro storico 

Denuncia contro ignoti dopo l’ultimo danno subito dai residenti 

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Torna la preoccupazione nel centro storico di Iglesias, dove un nuovo episodio vandalico riaccende l’allarme tra i residenti sul fenomeno delle baby gang. Nel mirino, ancora una volta, quella che gli abitanti della zona hanno ribattezzato “la banda di San Francesco”, un gruppo di giovanissimi che prende il nome dalla zona in cui spesso si riunisce, nei pressi della chiesa di San Francesco.

Il danno

L’ultimo episodio si è verificato nella serata del 24 aprile in piazza Manzoni, dove vivono i fratelli Mariangela e Antonello Muntoni. Intorno alle 19.30, alcuni ragazzini avrebbero lanciato un oggetto – probabilmente una pietra - contro l’abitazione, mandando in frantumi il vetro di una finestra. I frammenti sono caduti all’interno, sfiorando Mariangela Muntoni, che per fortuna non ha riportato ferite. «Poteva andare molto peggio, i vetri mi hanno sfiorata – racconta la donna -. Hanno tentato alla mia incolumità. Abbiamo provveduto a presentare querela contro ignoti». Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che si inserisce in un contesto di molestie ripetute. I fratelli Muntoni parlano, infatti, di una situazione che va avanti da mesi, tra campanelli vandalizzati, lancio di oggetti, danneggiamenti a piante e vasi e insulti. In un caso, documentato dalle telecamere e già denunciato, uno dei ragazzi avrebbe sputato contro la donna dopo averla insultata.

La tensione

A confermare il clima di tensione è anche Antonello Cara, residente in via Sulis, che denuncia episodi analoghi anche a danni della sua abitazione: «suonano il campanello, danno calci alla porta, insultano. Io chiudo le finestre presto per paura che rompano i vetri – racconta -. Non è più una bravata, ti provocano. Così non si può andare avanti». Secondo i residenti, il fenomeno non riguarda una singola abitazione ma diverse famiglie della zona, colpite a rotazione. Gli episodi si verificano soprattutto tra le 19.30 e le 21, ma con l’arrivo dell’estate cresce la preoccupazione per un possibile aumento delle incursioni nelle ore notturne. E non è la prima volta che la cosiddetta “banda di San Francesco” finisce al centro delle segnalazioni: già lo scorso anno il gruppo si era reso protagonista di atti vandalici contro fioriere e targhe in piazza Municipio e aveva arrecato danni a diverse abitazioni in via Pullo. I residenti chiedono ora controlli rafforzati, soprattutto nelle ore serali. «Chiediamo anche un incontro urgente con l’amministrazione – annunciano -. Non possiamo essere lasciati in balia di questi vandali». Interpellato sulla vicenda, il vicesindaco Francesco Melis ha confermato la volontà dell’amministrazione di voler risolvere il problema. «Stiamo potenziando i controlli nel centro storico anche con personale aggiuntivo – dichiara Melis -. Coinvolgeremo le altre forze dell’ordine per garantire una presenza più costante». Melis ha inoltre sottolineato l’importanza della videosorveglianza, esprimendo fiducia nella possibilità di individuare i responsabili, e ha assicurato la disponibilità a incontrare i residenti per trovare soluzioni condivise.

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