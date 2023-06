Allarme baby gang, scattano altri tre fermi 

Continuavano a girare come se nulla fosse nelle strade della Marina. Un 22enne algerino e due minorenni egiziani, 15 e 17 anni, sono stati rintracciati qui dagli investigatori della Squadra Mobile e dai colleghi delle volanti: avevano ancora addosso gli indumenti usati sabato notte durante l’aggressione, con coltellata, finita in rapina ai danni di un 27enne di Capoterra che si trovava con la compagna. È così scattato il fermo: il maggiorenne è stato accompagnato in carcere a Uta – raggiungendo così il primo arrestato, la notte del pestaggio – i due ragazzi sono finiti nel centro minori di Quartucciu. Oggi i due ragazzi compariranno davanti al gip per la convalida del fermo, domani toccherà al 22enne. I tre sono difesi dagli avvocati Alessandro Falconi e Gian Mario Sechi.

Gang pericolosa

Il gruppo di stranieri che ha avuto la parte più attiva nell’aggressione-rapina (il telefono cellulare e il portafoglio della vittima, così come il coltello usato, non sono stati ritrovati) è così stato identificato. Gli investigatori sono convinti che questa gang abbia, in passato, compiuto scippi e violenze alla Marina , in altre zone del centro e sui mezzi pubblici. Si è arrivati ai tre complici del 19enne grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un negozio. Decisiva la conoscenza del territorio e dei gruppi che frequentano la Marina da parte dei poliziotti delle Volanti e della quarta sezione della Mobile. Hanno riconosciuto i giovani algerini, anche grazie ad altre attività investigative, riuscendo a rintracciarli. Vivevano in una comunità del Sulcis-Iglesiente ma raggiungevano ogni giorno la città. E il centro storico era diventato il punto preferito per le loro scorribande. Le indagini vanno avanti per stabilire chi abbia accoltellato a un gluteo la vittima e per identificare gli altri tre complici del gruppo.

La risposta

«Da parte delle forze dell’ordine», commenta il questore Paolo Rossi, «c’è la massima attenzione su quanto avviene nel centro storico. Subito dopo la rapina di sabato notte proprio la presenza delle pattuglie nella zona, come disposto dalla Prefettura e coordinato dalla Questura, ha permesso di fermare uno dei responsabili. Le attività investigative sono proseguite: la conoscenza della zona e di chi la frequenta da parte degli agenti delle volanti e della Mobile ha poi portato al fermo di altri tre. Una gang che stava creando dei problemi e che ora è stata sgominata». Intanto ieri il giudice Michele Contini ha convalidato il primo arresto, quello del 19enne (difeso sempre dall’avvocato Falconi), confermando la custodia in carcere.

