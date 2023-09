Allarme baby bulli a scuola 

È allarme baby bulli. Gli ultimi episodi raccontano di vandalismi, liti, risse furibonde in un crescendo di violenza tra reale e virtuale. Perché i tafferugli tra gruppi di adolescenti, iscritti alle scuole medie di Tortolì, sono finiti su Whatsapp e TikTok diventando virali in poche ore. L’ultimo fatto, accaduto all’esterno delle Medie numero 1 tra via Monsignor Virgilio e via Bertulottu, è di pochi giorni fa. Una violenta lite è stata filmata con gli smartphone. Pugni e schiaffi davanti a bambini e adulti. Il Municipio si è subito mosso per arginare sul nascere il fenomeno. Primo fra tutti il sindaco, Marcello Ladu, che ha chiesto il potenziamento dei controlli a scuola.

L’allarme

Sono bastati alcuni video per aumentare il livello di allerta. «Spiacevoli e gravissimi eventi». Li inquadra così, il sindaco Ladu che ha scritto al dirigente del commissariato di polizia e al comandante della stazione dei carabinieri. A Fabrizio Figliola e Marcello Cangelosi ha manifestato la preoccupazione per un fenomeno che, se non soffocato sul nascere, rischia di dilagare, con l’aggravante della diffusione dei video sui social. «Si sono verificati - spiega il primo cittadino - gravi episodi colluttativi e tafferugli scaturiti da futili motivi i cui protagonisti sono diversi ragazzi che frequentano le scuole medie».

Fin qui il racconto dei fatti, che danno origine a uno stato di preoccupazione tra gli amministratori, tanto che la questione è approdata anche in Giunta.

La richiesta

Pur essendo a conoscenza dei recenti episodi la scuola Numero 1, con il dirigente Basilio Drago, mantiene un profilo basso sul caso, ma dall’istituto assicurano che, nell’eventualità si aprisse un tavolo di confronto, l’istituzione sarebbe pronta a fare la propria parte.

Tuttavia il sindaco vuole spegnere sul nascere le tensioni tra adolescenti: «Chiedo a polizia e carabinieri di intervenire con un presidio di controllo, anche non permanente, che possa scongiurare il verificarsi di simili eventi». Ladu confida nella stretta collaborazione tra le parti per potenziare una cortina di protezione verso gli adolescenti.

