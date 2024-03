Allarme Antitrust e Abi su PagoPa: «Concorrenza a rischio» 

La cessione PagoPa mette a rischio la concorrenza. A lanciare l'allarme è l'Antitrust che “boccia” il piano del Governo per assegnare la piattaforma per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, oggi controllata dal Tesoro, all'Istituto Poligrafico e a Poste. Un'operazione che non convince nemmeno le banche, con l'Abi che parla di «uno squilibrio competitivo». Per il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non si tratta però di un “no” a Poste, e assicura che la questione sarà «sistemata».

A destare preoccupazione è la norma, inserita nel decreto Pnrr - in fase di conversione in Parlamento -, che dispone il trasferimento dell'intera partecipazione statale (ora in mano al Mef) per una quota fino al 51% all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e per la restante quota a Poste. Un ruolo, quello di Poste, su cui già nei giorni sono stati evidenziati da più parti timori per la concorrenza. Ma ora è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a mettere nero su bianco il proprio giudizio. La norma presenta «alcune criticità concorrenziali», si legge nella memoria, firmata dal presidente Roberto Rustichelli. In una prospettiva di «garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati», indica dall'Authority, per individuare il soggetto cui cedere il 49% meglio «un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse».

