Allarme antisemitismo, convegno in città 

Un fenomeno preoccupante e in crescita anche per effetto del conflitto nella Striscia di Gaza. L’antisemitismo è purtroppo tornato ad essere un problema, al punto che l’associazione Chenàbura Sardos Pro Israele ha deciso di organizzare un convegno sul delicato tema. L’appuntamento è per mercoledì 13 dicembre, dalle 15, al T-hotel di via dei Giudicati. Titolo dell’evento: “L'antisemitismo oggi”.

Parteciperanno importanti esponenti del mondo ebraico, italiano e israeliano, docenti universitari di Torino, Bologna, Milano e Roma. La manifestazione è patrocinata dalla Regione, dall'ambasciata d'Israele in Italia, dall'UCEI, dalla Comunità Ebraica di Roma, dai Comuni di Cagliari e Quartu, dall'Istituto Cattaneo di Bologna. Sarà presente Carlo Santoro rappresentante del Coordinatore nazionale per lotta contro l'antisemitismo.Un incontro che è stato organizzato sulla scia dei tragici eventi che stanno sconvolgendo il Medio Oriente e il mondo intero – spiegano gli organizzatori - e che hanno portato ad una recrudescenza del fenomeno dell'antisemitismo. Come associazione ci siamo sentiti in dovere civile e morale di porre nuovamente l'attenzione su questo fenomeno che non si è affievolito nonostante la tragedia della Shoah».

L'associazione Chenàbura Sardos Pro Israele opera nell’Isola da più di 10 anni per la riscoperta e la valorizzazione delle radici ebraiche del popolo sardo e per creare dei legami culturali, economici e scientifici con Israele. Ha anche creato in città un piccolo museo di cultura ebraica denominato MUCE.

RIPRODUZIONE RISERVATA