Allarme anche per gli uffici Asl 

A Ghilarza l’emergenza sanitaria sembra non avere fine. Oltre alla medicina di base vicina al collasso a causa dei prossimi pensionamenti di altri 4 medici con migliaia di ghilarzesi che resteranno senza cure, a preoccupare gli amministratori comunali (e non solo) è la possibilità che la cittadina perda gli uffici dell’Asl 5, dove si sbrigano tante pratiche come le esenzioni per patologia, il cambio medico, l’attivazione delle tessere sanitarie, l’assistenza domiciliare.

L’allarme

I proprietari dello stabile dove si trovano gli uffici non intendono infatti rinnovare il contratto e il rischio che il servizio si possa perdere è molto concreto.

Per questo il consigliere comunale Giuseppe Fadda ha presentato un’interrogazione chiedendo che venga discussa insieme all’altro ordine del giorno proposto da Renato Giovannetti sull’emergenza sanitaria.

«L’Asl 5 sta avviando con urgenza una manifestazione di interesse al fine di trovare un immobile idoneo per trasferire gli uffici in un'altra sede – si legge nell’interrogazione di Giuseppe Fadda – La manifestazione di interesse sarà aperta sia ai privati sia ad enti pubblici proprietari di immobili idonei esistenti nei paesi compresi nel distretto sanitario di Ghilarza – Bosa».

Il pericolo

«Si corre il rischio che gli uffici amministrativi e altri vari servizi erogati ai cittadini in quella struttura, vengano trasferiti ad altro Comune del distretto sanitario competente», denuncia Fadda che chiede al sindaco, Stefano Licheri, di attivarsi con la massima urgenza «affinché si trovi una soluzione per reperire un locale idoneo».

Fadda ricorda inoltre che «La stessa situazione si era manifestata negli anni scorsi e l'Amministrazione comunale aveva trovato la soluzione nel dare in locazione lo stabile della scuola dell'infanzia di via Alghero di proprietà comunale». E questa potrebbe essere l’ipotesi che la Giunta Licheri metterà in campo.

