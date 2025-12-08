VaiOnline
Sant’Elia.
09 dicembre 2025 alle 00:19

«Allarme ambiente e sicurezza» 

Canali aperti e non segnalati, assenza di illuminazione pubblica, mancanza di accessi sicuri per le persone con disabilità. Succede all’interno dei cantieri di Sant’Elia dove sono in corso i lavori di riqualificazione urbana sui sottoservizi. Come sta il quartiere? «Male», risponde Nando Secchi, consigliere comunale di Lega-Anima di Sardegna che denuncia gravi criticità nel cantiere di Sant’Elia, soprattutto nelle piazze Silesu, Falchi e Demuro segnalate anche dai residenti. «Le recinzioni del cantiere sono insufficienti e non tutelano i residenti, creando un ambiente insicuro e senza vie di fuga o passaggi dedicati per i mezzi di soccorso, specialmente nell'area del lungomare», spiega l’esponente del Carroccio.

I pericoli

I pericoli maggiori sono quelli causati da enormi fossati aperti e privi di segnalazione adeguata e la mancanza di illuminazione notturna nei passaggi che creano «un rischio elevatissimo per chiunque transiti. Non è stato previsto il rispetto per le persone con disabilità e con ridotta mobilità, che non dispongono di passerelle o passaggi sicuri per uscire dai palazzi; questo nega un diritto fondamentale», dice ancora Secchi. Che aggiunge: «I cittadini sono molto preoccupati e chiedono che i lavori in corso vengano eseguiti nel più breve tempo possibile per attenuare tutti questi disagi. Manifestano inoltre apprensione per possibili violazioni ambientali, tra cui l’abbattimento indiscriminato della vegetazione e la distruzione di un nido di Falco Pellegrino, che è una specie protetta».

In Consiglio

Dopo la denuncia pubblica, il caso arriverà già nelle prossime settimana, prima di Natale, in Consiglio comunale: Secchi, infatti, solleverà il problema presentando una interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale «interventi immediati di verifica per garantire sicurezza ai residenti, tutela degli operai e il ripristino ambientale». ( ma. mad. )

