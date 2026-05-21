Allarme ambientale nell’area Pip 

La rete fognaria della zona Pip di Serramanna è intasata e inquinata per la presenza di idrocarburi, oli e grassi in quantità, bel oltre i limiti di legge. È il quadro, grave, che emerge dalla dettagliata analisi del sindaco di Serramanna Gabriele Littera, chiamato in Consiglio comunale a rispondere ad un’interrogazione sul tema presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler. «Interrogazione in merito alla situazione della rete fognaria della zona industriale di Serramanna», è l’oggetto del documento scritto dal consigliere con cui interroga il primo cittadino, e che fa riferimento «ad informazioni secondo cui, dal 2024, si sarebbero verificate criticità nella rete fognaria del Pip, per la possibile presenza di oli e idrocarburi all’interno della condotta».

Le analisi

Sul caso ha indagato, con analisi affidate ad un laboratorio accreditato, il Consorzio Cisa: gestore del depuratore consortile che accoglie i reflui del territorio. «Già nell’ottobre 2024 è stato il Comune a richiedere al Cisa l’intervento di auto spurgo nelle zona Pip a seguito di segnalazione di occlusione, e il Consorzio ha riferito gli esiti, comunicando che l’occlusione derivava da accumulo di oli e grassi sversati in conduttura», ha riferito il primo cittadino, che non ha nascosto al gravità della situazione: «Il refluo presenta valori fuori limite per idrocarburi totali oltre settecento volte il limite, solidi sospesi oltre mille volte, piombo, rame zinco, cadmio, cromo alluminio, ferro, manganese, nichel, oltre ad altri parametri. Non si tratta di una banale ostruzione fognaria: nella rete pubblica del Pip è documentata la presenza di idrocarburi, metalli pesanti e altri inquinanti che non hanno nulla a che vedere con gli scarichi autorizzati e autorizzabili in fognatura». Insomma: qualcuno fra le decine di operatori presenti nel Pip avrebbe gettato (forse per risparmiare sui costi) nella fogna sostanze inquinanti invece di smaltirle nei centri autorizzati.

L’inquinamento

«L’amministrazione gestisce dall’autunno 2024 le conseguenze di un comportamento illecito posto in essere da terzi – afferma il sindaco – si stanno conducendo, con il supporto del Cisa e degli uffici competenti, le opportune verifiche istruttorie, i cui contenuti operativi non possiamo anticipare a tutela dell’efficacia delle verifiche stesse». Ad oggi la rete fognaria del Pip presenta ancora le criticità. «Il Cisa in accordo con il Comune, mantiene chiuse le saracinesche di scarico verso il depuratore», precisa il sindaco, che parla della «soluzione strutturale che passa dalla bonifica della condotta, la riapertura delle saracinesche e l’individuazione di chi ha causato il problema». «Il costo per la bonifica potrebbe arrivare a 200 mila euro», ipotizza il consigliere interrogante Carlo Pahler. Ma chi paga il conto? Ancora il sindaco Littera: «La nostra azione in questo senso è finalizzata al recupero delle somme nei confronti dei soggetti responsabili una volta accertati».

RIPRODUZIONE RISERVATA