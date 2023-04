Allarme allergie ai pollini, come si possono affrontare 

Come mai sono in aumento le persone allergiche, quanto contano le condizioni meteorologiche e come bisogna comportarsi?

Anche se c’è sempre una predisposizione genetica, l’ambiente circostante aumenta il rischio di allergie, quindi possiamo dire che è possibile sia nascere allergici che diventarlo. Secondo l’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI), nel 2050 il 50% popolazione sarà allergica e non si profilano miglioramenti nello scenario futuro. Le cause sono sempre riconducibili alle attività dell’uomo, che continua a immettere nell’atmosfera sostanze sempre più aggressive. Sono necessari ulteriori studi per approfondire i rischi nel lungo periodo e per ragionare sui possibili scenari futuri e conseguenze e impatto sulle allergie respiratorie. Anzitutto, è utile sapere e riconoscere l’importanza dell’automedicazione responsabile nel contrastare efficacemente i sintomi dell’allergia, attraverso un uso responsabile dei farmaci da banco da utilizzare per periodi limitati; accanto ai farmaci di automedicazione, anche l’immunoterapia specifica con allergeni può diventare fondamentale nella cura delle allergie respiratorie. Inoltre, considerando l’ambiente un fattore importante sull’incidenza delle allergie respiratorie, sarebbe opportuno migliorare l’informazione, i sistemi di previsione e quelli di monitoraggio ambientale, sia per i pollini che per gli inquinanti, poiché tali sistemi potrebbero rappresentare dei validi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti. È inoltre interessante la relazione fra pollini e asma durante gli episodi di forti piogge e raffiche di vento, quando si innesca la cosiddetta “asma da temporale”. In queste occasioni, infatti, gli allergeni contenuti nei pollini riescono a penetrare più profondamente nelle vie respiratorie, provocando anche forme asmatiche gravi, anche tra pazienti che non sono allergici. Una corretta gestione delle allergie comincia dalla prevenzione, a partire dalla conoscenza e dall’informazione dei pollini ai quali si è allergici, in modo da ottimizzare la terapia e seguirla in modo appropriato. Informarsi consultando il bollettino dei pollini, il meteo delle allergie e il mini-atlante dei pollini sui siti ufficiali può aiutare a non farsi cogliere impreparati e a prevenire i disturbi derivanti dalle allergie. In secondo luogo, bisogna rispettare i tempi della cura e della terapia: sarebbe opportuno non iniziarla troppo in anticipo rispetto alla fioritura e non continuare anche dopo. Infine, riguardo gli allergeni indoor, è bene prestare attenzione agli acari della polvere e alla forfora degli animali da compagnia. Per i primi, si consiglia di utilizzare per materassi e cuscini delle fodere anti-acari, rappresentando questi la fonte principale degli acari. Per quanto concerne gli animali da compagnia, è opportuno lavarli una volta alla settimana al fine di rimuovere il più possibile gli allergeni dal loro pelo e tenerli lontano da divani, mobili imbottiti, e dalle camere da letto.