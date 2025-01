Allarme al Giovanni Paolo II per l’incendio in un vano scale 

Incendio al Giovanni Paolo II, ieri mattina, nel vano scale di un padiglione al terzo piano dell'ospedale di Olbia: le fiamme sono partite da un carrello in uso agli addetti alle pulizie in cui erano contenuti alcuni cartoni e sono rimaste circoscritte all'area di accesso esterna. Nessun ferito, l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, allarmata dai responsabili della manutenzione del presidio ospedaliero, ha evitato che il fuoco si propagasse ai reparti e che il fumo invadesse gli altri piani. Il fuoco è stato domato e spento immediatamente e il buon funzionamento delle porte tagliafuoco ha evitato che l'incendio coinvolgesse altre aree della struttura, soprattutto quelle interne. In corso gli accertamenti per risalire alle cause, secondo una prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta. Dai vertici della Asl Gallura fanno sapere che l'azienda sanitaria presenterà denuncia all'autorità giudiziaria che valuterà se l'atto è stato doloso o colposo e che saranno potenziati i controlli per il rispetto dei divieti previsti dalla normativa. (t.c.)

