Allarme ailanto sul Monte Ortobene 

Un progetto con l’università di Sassari per arginare una pianta aliena che si allarga sempre più sul monte Ortobene. Il Comune punta a un percorso scientifico per evitare che l’ailanto possa prevalere sul patrimonio botanico naturale. Valuta il ricorso a metodi innovativi come la sperimentazione di metodi naturali, per esempio l’impiego di microrganismi patogeni, protocolli di eradicazione combinando pesticidi e tecniche di decorticazione e un monitoraggio con app mobili per cittadini e scuole. L’orientamento dell’assessorato comunale all’Ambiente emerge dalla risposta alla consigliera Maura Chessa, del gruppo misto, che con un’interrogazione denuncia la perdita di un finanziamento per la mancata partecipazione al bando regionale Natura 2000 finalizzato a estirpare le specie infestanti, come l’ailanto.

Il Comune

Spiega l’assessore Marco Canu: «La decisione di non partecipare al bando regionale è il risultato di una valutazione tecnica basata sui pareri degli esperti, degli uffici e degli enti scientifici coinvolti. Ad oggi non esiste una mappatura attendibile della reale distribuzione dell’ailanto sul monte Ortobene, indispensabile per poter predisporre qualsiasi progetto conforme alle richieste del bando (pena la bocciatura come avvenuto in passato)». L’idea, invece, è quella di puntare su una sperimentazione in collaborazione con l’università di Sassari. «Tale ricerca - dice Canu - consentirà di predisporre una strategia realmente efficace con solide basi scientifiche».

L’esperto

«È una pianta assolutamente invasiva che non ha niente a che fare con la storia botanica del Monte», sottolinea Renato Brotzu, naturalista e autore di varie pubblicazioni, anche sull’Ortobene. L’ailanto, introdotto dai cantonieri sui bordi delle strade provinciali e statali per la rapidità della crescita, diventa un problema - sottolinea - non solo per il Monte. «I suoi semi resistenti riescono a sopraffare le altre specie autoctone», spiega. L’ailanto è presenza insistente anche lungo la ferrovia Nuoro-Macomer, oltre che sul Monte da tutelare.

Sistema fognario

Nell’Ortobene resta anche da sistemare il sistema fognario. «L’amministrazione ha avviato interlocuzioni con la Regione per la richiesta di finanziamento nell’ambito del piano Rimonte, che include anche interventi di completamento e integrazione della rete fognaria - fa sapere Canu -. Siamo in attesa di un riscontro formale. Per questo non è possibile attivare nuove linee di finanziamento né affidare incarichi per i servizi di progettazione». L’amministrazione - viene sottolineato - vuole «evitare interventi parziali, non risolutivi, potenzialmente inefficaci e inutilmente dispendiosi, per puntare su una strategia scientificamente fondata e sostenibile nel lungo periodo». «Siamo convinti - dice il sindaco Emiliano Fenu - che questo approccio, pur meno immediato, sia l’unico realmente utile per tutelare l’Ortobene, preservare il bilancio, garantire interventi efficaci». (m. o.)

