Allarme adolescenti: dipendente dai giochi un ragazzo su cinque 

Fanno paura, i numeri dei minorenni che hanno una dipendenza da gioco d’azzardo o videogame. Fanno paura perché nessuno li conta, quindi non esiste una regione italiana che abbia un’idea di quanti siano. Ovviamente, moltissimi sfuggono anche al Servizio sanitario nazionale (sardo compreso), cioè l’unico rimedio a una dipendenza che rovina la vita dei nostri ragazzi finiti nel vortice del gioco d’azzardo e del videogioco. I giovanissimi dipendenti da giochi come il Superenalotto o da videogame tra marziani e “stragisti” si isolano, sono irascibili, insonni, barricati nel loro mondo e sempre meno calati in questo. Ovvio il risultato: relazioni sociali ridotte al lumicino e quelle sentimentali, fondamentali nell’adolescenza, semplicemente non ci sono. E poi il Covid, con le inevitabili segregazioni sanitarie che ha comportato, ha aggravato un problema che già esisteva.

I servizi psichiatrici

La guerra a queste dipendenze è minima e inefficiente, anche perché non si conoscono le dimensioni del nemico. «Abbiamo solo i dati dell’Eurispes per il territorio nazionale», sospira Graziella Boi, direttrice del dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Cagliari e direttrice scientifica del progetto regionale Gioco d’azzardo (ma sono compresi anche i videogame): «Secondo quanto risulta all’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza», aggiunge Boi, «nella fascia d’età fra i 10 e i 17 anni un ragazzino su cinque frequenta sale bingo o sale giochi. Se volete di peggio», aggiunge la direttrice del dipartimento di Salute mentale, «un bambino su quattro tra i 7 e i 9 anni di età utilizza la paghetta per acquistare Gratta & vinci. Eppure, nessuna regione italiana ha un servizio psichiatrico dedicato al gioco d’azzardo e alla dipendenza dai videogame dei minori», si amareggia la dottoressa Boi. «Spesso, questi adolescenti fanno uso di droga leggera, e noi clinici siamo contrari a questa distinzione tra leggera e pesante: nessuna droga è innocua, soprattutto alla loro età». Il meccanismo è sempre lo stesso, anche per i videogame: «C’è il circuito della ricompensa, che attiva molto il sistema nervoso centrale: il piacere è sempre massimo e il ragazzo persevera nel gioco».

I privati “anti dipendenza”

Incredibilmente, a correre ai ripari (per ora) è solo un privato, con un’iniziativa piccola ma significativa. Luca Laccu, ha 49 anni, progetta e costruisce computer molto potenti: sono fondamentali per il montaggio (editing) video in 4k e, soprattutto, per giocare con i videogame. Già, perché in un’altra vita, quando giocava a Quake 3, era un campione titolato. Non gioca più, ma nella sua attività di progettazione di supercomputer (è quello, il lavoro della sua “D Gaming”) ha aperto una sala a Dolianova: lì. in corso Repubblica, i ragazzi giocano gratis sotto la sua supervisione. «I genitori, spesso incompetenti sui videogames», spiega Laccu, «sanno che prima o poi i loro figli giocheranno: noi glielo facciamo fare sorvegliandoli». Dice «noi», perché in sala c’è anche la moglie, psicoterapeuta: «Quella da videogame», spiega Anna Sanna, «è una dipendenza comportamentale, non da sostanza, e ci sono ragazzi che nel videogame si smarriscono. A quel punto inizia una terapia: si va a capire quali parti del meccanismo della gratificazione si attivano, e molto spesso è un senso di inferiorità colmato dall’abilità nel gioco. I ragazzi giocano, noi li osserviamo: il videogame è utile perché sviluppa enormemente alcune abilità», conclude Anna Sanna, «ma come per tutte le cose si deve stare attenti alle dosi e curare chi esagera». D’altra parte, si sa da sempre che il troppo stroppia .

