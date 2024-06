Allarme acqua non potabile in via Tagliamento: «Valori di ferro e batteri coliformi fuori norma» 

In molti sono stati colti di sorpresa quando, ieri mattina, sui portoni dei loro palazzi, hanno trovato l’annuncio del Comune: «È fatto divieto dell’utilizzo dell’acqua della rete idrica come bevanda e per la preparazione di alimenti. E si sconsiglia l’utilizzo per l’igiene della persona». Acqua non potabile, insomma. Un avviso inquietante comparso nella notte davanti a tutti gli ingressi delle case di via Tagliamento, nel quartiere di Sant’Avendrace. Colpa, a quanto spiegano degli uffici comunali, della presenza di «valori anomali di batteri coliformi (89MPN/100 ml) e ferro (632 Mg)», che dalle analisi eseguite da Abbanoa sono risultate «non conformi agli standard di qualità previsti». Anomalie che, a quanto si capisce, riguardano solo il tratto di rete che serve quella via.

L’allarme è scattato mercoledì sera quando Abbanoa ha informato il Comune del problema. Così la commissaria straordinaria Luisa Anna Marras non ha perso tempo e ha emanato l’ordinanza che vieta il consumo dell’acqua della rete. Divieto di cui molti dei residenti si sono però accorti solo la mattina dopo.

E nella serata di ieri il problema non era stato ancora risolto. «Il team tecnico di Abbanoa è attualmente impegnato nell’esecuzione di una serie di operazioni mirate a garantire il rapido ritorno alla normale qualità dell’acqua – hanno spiegato dal Comune -. Nel frattempo, si raccomanda ai residenti di via Tagliamento di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell’ordinanza n. 65/2024 e di utilizzare acqua in bottiglia per la preparazione degli alimenti e come bevanda. Aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati attraverso il portale web del Comune».

