Allarme a scuola, cede l’intonaco 

Studenti trasferiti da un'aula all'altra e corridoio off limits per la caduta di piccoli frammenti di intonaco dal muro. Al primo piano dell’Istituto Scano-Bacaredda di via Cabras a Monserrato lunedì si sono fatti sentire gli effetti delle ultime piogge.

L’intonaco si stacca

Dal muro vicino a una delle finestre del corridoio si sono staccati piccoli pezzi di intonaco che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una squadra di operai della Città metropolitana. Tra gli studenti ci si è subito preoccupati. «Sul soffitto di un’aula del primo piano c’è una fessura formatasi a causa delle piogge degli ultimi tempi», afferma Federico Matta, rappresentante d’istituto. C’è anche un video fatto da un alunno alla fessura. «Lungo il soffitto appena sopra la finestra del corridoio c’è anche lì una crepa, temiamo che qualche pezzo di intonaco possa da un momento all'altro staccarsi proprio mentre ci passiamo sotto», prosegue, «la nostra incolumità deve essere tutelata, non dobbiamo aver paura quando piove».

Dario Casarelli frequenta il terzo anno in una delle aule del primo piano dove questi giorni è impossibile accedere per via della chiusura del corridoio. «Per ora siamo in un’altra aula, ma dall’inizio dell'anno scolastico abbiamo notato la fessura sul soffitto e a ottobre abbiamo visto che c’erano delle infiltrazioni d’acqua, siamo andati a farlo presente alla vicepresidenza. E l’altro ieri hanno interdetto il corridoio: abbiamo capito che il problema c’è anche lì». Gli studenti e le studentesse del primo piano vogliono rassicurazioni per poter stare tranquilli.

La scuola

La preside Miriam Etzo tranquillizza i ragazzi: «L'edificio è sicuro. Sono cadute parti di intonaco - per lo più vernice - per la pioggia, abbiamo avvisato la Città metropolitana che è prontamente intervenuta con gli operai, i quali hanno picchiettato il muro perché si era gonfiato a causa dell’acqua piovana. La nostra scuola ha una copertura a terrazza con guaine, che si sono scollate ed è entrata un po’ d’acqua che ha gonfiato l’intonaco. Gli operai hanno buttato giù parti di esso e ora aspettano che asciughi il muro per poi ritinteggiare le pareti. La scuola è stata costruita vicino Terramaini, quindi quelle che si vedono sul muro non sono crepe, ma degli adattamenti dell'edificio che poggia su un terreno particolare. Lo stabile è sicuro, gli studenti possono stare tranquilli».

