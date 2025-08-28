Allarme a Maladroxia, una mareggiata minaccia le tartarughe 

È allarme nella località balneare di Maladroxia, dove nella notte una violenta mareggiata ha invaso parte della spiaggia minacciando il preziosissimo nido di tartaruga Caretta caretta. Si tratta, secondo gli esperti del Centro di Recupero del Cetacei di Nora, di una delle nidiate più importanti registrate nel Mediterraneo negli ultimi anni. La nidiata, composta da circa 150 uova deposte settimane fa da una tartaruga adulta, ha già cominciato a dare i suoi frutti: nei giorni scorsi sono emersi dalla sabbia i primi quattro piccoli esemplari, che hanno raggiunto il mare sotto l’occhio attento di volontari e biologi. Ma il rischio è concreto: la mareggiata ha minacciato il sito, sollevando preoccupazioni sulla sopravvivenza del resto delle uova ancora in fase di incubazione. Immediato l’intervento dei volontari e del personale specializzato, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il nido. Utilizzando sabbia della spiaggia, è stato creato un avvallamento protettivo, una sorta di barriera naturale per evitare che l’acqua salata possa infiltrarsi e compromettere lo sviluppo degli embrioni. «Si tratta di un evento eccezionale per questa zona - ha spiegato uno dei responsabili del centro di Nora - stiamo facendo il possibile per garantire la protezione del nido fino alla schiusa delle uova». (s. g.)

