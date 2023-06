Allarme a Bancali: detenuto si barrica e dà fuoco alla cella 

Venerdì di follia incendiaria a Bancali. Due giorni fa, di notte, l’allarme in una sezione per il rogo di una cella, bruciata da un detenuto sardo. Per dare fuoco alle suppellettili della camera l’uomo si serve di un accendino e, in breve tempo, le fiamme si propagano non solo all’interno dello spazio ristretto ma pure fuori. A informare sull’episodio è la UilPa, sindacato di polizia penitenziaria, e il suo segretario regionale Michele Cireddu, che riferisce anche come l’uomo abbia problemi psichiatrici e nella casa circondariale fosse entrato da poco tempo. Ed è proprio il piromane, una volta appiccato l’incendio, a chiudersi in bagno mentre gli agenti di polizia fanno il loro ingresso nella cella. Intanto il fumo si propaga dal braccio più in basso, risale, e la sua tossicità investe i polmoni degli altri reclusi colpiti dal panico.

Sono i baschi azzurri a spegnere le fiamme e a salvare la vita al detenuto barricatosi, intervento non senza conseguenze per le forze dell’ordine costrette poi a una visita in ospedale per accertamenti dove hanno avuto dieci giorni di prognosi. «Abbiamo rischiato - commenta Cireddu - una possibile tragedia». «Ed è tragica anche la situazione dei detenuti psichiatrici- aggiunge il loro garante cittadino Gianfranco Favini- secondo una mia indagine interna sono 90 su 400 ospiti». Un numero importante di persone spesso dedite ad atti di autolesionismo, come tagliarsi avambracci e collo. «Sono riuscito ad avere almeno uno psichiatra dopo ripetute richieste ma non basta- continua- Io posso solo denunciare una situazione che purtroppo pare irrisolvibile».

