Allarme 007:  «Palloni-spia  cinesi in tutti i continenti» 

Washington. Un rinnovato sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa «finché necessario». E un avvertimento a Pechino: gli Usa risponderanno a ogni violazione della loro sovranità, come hanno dimostrato con l'abbattimento del pallone-spia cinese, che secondo l'intelligence americana fa parte di un più ampio programma di sorveglianza in tutto il mondo.

Pur dedicando gran parte del suo discorso sullo stato dell'Unione alla politica interna, vantando i suoi successi e tracciando una futura roadmap che suona già come un manifesto elettorale per la sua attesa ricandidatura, Joe Biden non ha potuto ignorare i due dossier più caldi della politica estera, sullo sfondo del conflitto decisivo tra democrazie, «diventate più forti», e autocrazie, «diventate più deboli» in questi ultimi due anni.

Il presidente ha condannato «l'assalto omicida» di Vladimir Putin, ma ha vantatola ritrovata leadership Usa nell'unire l'Occidente per difendere i principi base della democrazia e della sovranità, fronteggiando un «test per i decenni futuri, per l'America, per il mondo». Oltre non è andato, forse per evitare un’ulteriore escalation, anche verbale.

