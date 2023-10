All’Archeologico musiche da camera da film e del folk  

Con i buoni auspici di Euterpe, dea greca della lirica e della poesia, proseguono le matinée musicali al Museo archeologico nazionale di Cagliari. Domani, a partire dalle 10, melodie da camera e i suoni della tradizione sarda si alterneranno fino all’una per animare il terzo appuntamento del progetto “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata“, ideato e curato da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione del Museo archeologico insieme con il direttore Francesco Muscolino, e lo storico dell’arte Franco Masala.

Saranno Tiziana Loi, arpista di rilievo internazionale, e Alice Madeddu, soprano con lunga esperienza, a inaugurare la mattinata con un concerto, intitolato “InCanto d’Arpeggi“, in cui si susseguiranno, per un’ora, musiche da camera e d’opera e musiche da film. Alle 11, a incantare i sempre più numerosi turisti e cittadini che si recano in visita al Museo, si avvicenderà Alessandro Melis, strumentista, cantante e compositore, con “Sonendi a chitarra in loop“. L’appuntamento si chiuderà con Assotziu Launeddas Sardinnia, una compagine che riunisce musicisti provenienti da varie aree geografiche della Sardegna, fondata nel 2006 con lo scopo di diffondere la conoscenza dei “sonus de canna“. Presieduto dal maestro Luigi Lai, virtuoso delle launeddas, il sodalizio riunisce anche i costruttori dell’antico aerofono sardo. (f. r. p.)

